"Стабильная практика": накануне саммита мира РФ попытается обострить ситуацию на юге, — ВСУ

Вскоре россияне постараются накалить ситуацию на фронте. Как отметил спикер Сил обороны юга, так действуют оккупанты, когда заходит речь о мирных инициативах.

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Некоторое время россияне накапливали ресурсы и пытаются обострить ситуацию на Южном направлении накануне Глобального саммита мира, запланированном на 15-16 июня в Швейцарии. Такое предположение в комментарии LIGA.net сделал представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что на данный момент ситуация на Таврическом направлении остается "достаточно сложной". Также не исключено возможное обострение ситуации на Ореховском и Днепровском направлениях.

"Враг некоторое время накапливал некоторые ресурсы и сейчас пытается накануне Саммита мира, организуемого Украиной, традиционно для своей страны обострить ситуацию на фронте", — отметил Плетенчук.

Он напомнил, что во время переговоров в турецком Стамбуле в конце марта 2022 года агрессор выпустил крылатую ракету "Калибр" по зданию областной государственной администрации в Николаеве, из-за чего погибли 37 человек.

Плетенчук заметил, что поскольку интерес захватчиков только один – принудить Украину к капитуляции, подобные действия являются стабильной практикой для россиян, когда начинаются разговоры о мирных способах разрешения конфликта.

Соответственно, отметил он, при таких условиях оккупанты сразу начинают усиливать давление вдоль линии фронта.

В то же время, подчеркнул военный, на данный момент признаки создания оккупантами наступательных группировок для полномасштабных операций не усматриваются.

Напомним, как стало известно, Китай не будет участвовать в Саммите мира. По данным агентства Reuters, Пекин отклонил приглашение из-за того, что в нем не предусмотрено участия России.