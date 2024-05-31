Російські війська активізувалися біля Липців на Харківщині, тривають бої, — Генштаб (карти)

Російські війська, як повідомили у Генштаі, активізували наступ, серед іншого, на Харківському напрямку у районі Липців. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 62.

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Станом на вечір п'ятниці, 31 травня, найнапруженішою ситуація на фронті залишається на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Загалом кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 62, йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог активізувався поблизу Липців, де наразі триває боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку окупанти наростили кількість бойових зіткнень до семи. Три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили. Бої тривають поблизу Петропавлівки та Берестового, а також Новоєгорівки.

На Лиманському напрямку ворог спробував штурмувати українські позиції в районі Терн. Успіху не мав. Ситуація залишається контрольованою, наголошують у Генштабі.

Не полишають спроб російські окупанти протиснути нашу оборону на Сіверському напрямку. З початку доби Сили оборони відбили тут вже п’ять атак. Ще три боєзіткнення триває в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку противник атакує за підтримки авіації. В районі Дружби завдано удару 26-ма некерованими авіаційними ракетами. Загалом, з початку доби на цьому напрямку відбулося вже 5 бойових зіткнень. Наразі, одне ще триває поблизу Андріївки.

На Покровському напрямку на даний час російські окупанти проводять 11 штурмових дій. Всього з початку доби їх було вже 22. Половину з ворожих атак наші оборонці успішно відбили. Зараз точаться бої поблизу Сокола, Невельського, Нетайлового та Євгенівки. Водночас, ударів десятьма російськими КАБами зазнали Воздвиженка та Олександропіль.

На Курахівському напрямку кількість штурмових дій агресора зросла до чотирьох. Дві атаки наші воїни відбили, тривають бої поблизу Новомихайлівки.

На Времівському напрямку противник вже тричі атакував з початку доби. Наніс удар керованою авіаційною бомбою в районі Старомайорського. Усі спроби ворога просунутись вперед наші воїни відбили.

На Оріхівському напрямку до трьох попередніх штурмових дій окупантів додалась ще одна поблизу Новоданиліки. Ворожа спроба просунутися вперед успіху не мала.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут з початку доби нашими воїнами вже відбито чотири ворожих штурми.

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук 31 травня розповів, що в Кринках українським морпіхам "достатньо складно". Зокрема, населеного пункту вже немає, проте українці продовжують утримувати плацдарм та дають відсіч противнику.