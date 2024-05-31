70% міста під контролем України: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Вовчанську (відео, карта)

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, українські захисники докладають максимальних зусиль, щоб ЗС РФ не змогли просунутися на інші населені пункти в Харківській області. У противника не фіксується жодних успіхів.

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Російські окупанти продовжують наступ у Харківській області та намагаються просунутися в напрямку міста Вовчанськ, неподалік від кордону. При цьому українські захисники продовжують тримати оборону. Детальніше про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, бійці ЗСУ роблять усе, що від них залежить, щоб контролювати росіян на цьому напрямку і не дати їм можливості досягти успіхів. Наразі близько 70% міста Вовчанськ контролюють українські захисники.

Боєць ЗСУ розповів, що відбувається у Вовчанську на Харківщині Фото: DeepStateMAP

"Наші Сили оборони роблять усе можливе, щоб зміцнити оборону, тримати ворога під вогневим контролем, а також намагаються контролювати ворога на тому напрямку. А також роблять усе, щоб не дати ворогу просунутися і на інші населені пункти", — заявив Назар Волошин.

Зокрема йдеться і про Вовчанськ, який ЗС РФ бажають узяти під свій контроль і використовують для цього малі групи. Водночас жодних успіхів в окупантів на цьому напрямку не фіксується.

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, що у Вовчанську Харківської області ЗСУ ліквідували 3 батальйони ЗС РФ. За словами лейтенанта Сил оборони з позивним "Алекс", противник для штурмів міста підготував нові підрозділи, однак через відсутність злагодженої роботи та нормальної підготовки вони були ліквідовані.

Також у британській розвідці проаналізували зростання втрат ЗС РФ. За даними аналітиків, у травні росіяни щодня втрачали рекордну кількість особового складу. ЗС РФ намагаються використовувати маломасштабні хвильові атаки, але вони занадто дорого їм обходяться.