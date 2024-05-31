70% города под контролем Украины: в ВСУ рассказали о ситуации в Волчанске (видео, карта)

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, украинские защитники прилагают максимальные усилия, чтобы ВС РФ не смогли продвинуться на другие населенные пункты в Харьковской области. У противника не фиксируется никаких успехов.

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Российские оккупанты продолжают наступление в Харьковской области и пытаются продвинуться в направлении города Волчанск, недалеко от границы. При этом украинские защитники продолжают держать оборону. Детальнее об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, бойцы ВСУ делают все, что от них зависит, чтобы контролировать россиян на этом направлении и не дать им возможности достичь успехов. Сейчас около 70% города Волчанск контролируют украинские защитники.

Боец ВСУ рассказал, что происходит в Волчанске на Харьковщине Фото: DeepStateMAP

"Наши Силы обороны делают все возможное, чтобы укрепить оборону, держать врага под огневым контролем, а также пытаются контролировать врага на том направлении. А также делают все, чтобы не дать врагу продвинуться и на другие населенные пункты", — заявил Назар Волошин.

В том числе речь идет и про Волчанск, который ВС РФ желают взять под свой контроль и используют для этого малые группы. В то же время, никаких успехов у оккупантов на этом направлении не фиксируется.

Напомним, 31 мая сообщалось, что в Волчанске Харьковской области ВСУ ликвидировали 3 батальона ВС РФ. По словам лейтенанта Сил обороны с позывным "Алекс", противник для штурмов города подготовил новые подразделения, однако из-за отсутствия слаженной работы и нормальной подготовки они были ликвидированы.

Также в британской разведке проанализировали рост потерь ВС РФ. По данным аналитиков, в мае россияне ежедневно теряли рекордное количество личного состава. ВС РФ пытаются использовать маломасштабные волновые атаки, но они слишком дорого им обходятся.