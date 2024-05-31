Не только "мясные штурмы": что особенного в тактике ВС РФ под Волчанском (карта)

Украинские военные эффективно сдерживают российских военных и не дают им захватить Волчанск на Харьковщине. Однако враг не прекращает проводить штурмовые действия, рассказал военный 57-й бригады с позывным "Историк".

Related video

В районе Волчанска Вооруженные силы Российской Федерации проводят штурмы. По словам военнослужащего 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Кости Гордиенко с позывным "Историк", враг "стирает" город. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Прежде всего это штурмовые действия в районе Волчанска, где он (противник — ред.), не жалея артиллерии, КАБов, дронов "стирает" город", — сказал боец.

Он отметил, что украинские военные, в том числе и 57-я бригада, сдерживают российских оккупантов и не дают им захватить населенный пункт. Однако враг не прекращает штурмы и в самом Волчанске. "Историк" сообщил, что россияне задействуют ресурсы для проведения "мясных штурмов".

"Учитывая, какое количество оккупантов уничтожают военнослужащие Сил обороны Украины, можно утвердительно говорить о том, что враг задействует свои резервы, в частности пехоты, для проведения "мясных штурмов", — пояснил он.

Однако такие методы не приносят российским военным тактического успеха. В частности, это является показателем эффективной работы ВСУ. "Историк" отметил, что россияне увеличили количество ударов КАБов по позициям ВСУ и использование ствольной и реактивной артиллерии. Однако сейчас нет эффективного противодействия авиабомб, поэтому Силы обороны пытаются найти надежные укрытия при выполнении боевых задач. Он добавил, что лучший способ противодействия КАБам — поражение вражеской авиации.

Ситуация на севере Харьковской области

Напомним, 30 мая бойцы объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" рассказали, что ВС РФ наносят массированные артиллерийские удары по улицам Волчанска в Харьковской области. Украинские бойцы с врагом ведут бои непосредственно на улицах городах.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 30 мая рассказали, что ВС РФ перебрасывают силы с других участков фронта на север Харьковщины. В ISW убеждены, что враг хочет начать вторую фазу своей наступательной операции.