ВС РФ штурмуют улицы Волчанска: бригада "Ярость" показала стычки между домами (видео)

Бойцы Сил обороны осматривают каждый дом в Волчанске, в котором могут скрываться российские солдаты. Когда обнаруживают врага, вступают в стрелковый бой и применяют артудары.

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Подразделения ВС РФ, которые наступают на Волчанск на северо-востоке от Харькова, используют массированные артиллерийские удары по улицам города. Украинские военные ведут стрелковые бои и дом за домом "зачищают" вражеских солдат. О деталях уличных боев в Волчанске бойцы полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" рассказали на странице Facebook.

В заметке украинских военных указывается, что они противостоят российским солдатам "лицом к лицу" и ведут бои непосредственно на улицах города. Бойцам приходится отыскивать вражеские тайники в каждом доме, подвале, подъезде. Врагу не удалось достичь успеха, хотя он и прилагает много усилий, уверены в полку "Цунами".

"Оккупант хочет взять Волчанск под свой контроль, но встречает мощный отпор. Вражеские силы пытаются закрепиться в домах", — говорится в заметке военных из боевого подразделения Нацполиции.

Видео, которое показали в заметке, снято на месте боев в Волчанске. Есть кадры, снятые дроном. Есть кадры, снятые нагрудной камерой бойца. В начале записи можно увидеть перекресток неуказанных улиц. В первые секунды заметно 14 дымных столбов и один пожар. В течение 20 секунд прилетает еще восемь российских снарядов, которые взрываются между домами. Следующие фрагменты боевых действий показывают группу частных домов, между которыми продвигаются двое-трое украинских военных. Они бросают гранаты в помещение, где скрываются российские солдаты. В какой-то момент прилетает снаряд и раненые россияне превращаются в "200-ых".

Отметим, Волчанск оказался на линии боев в первые дни после повторного наступления РФ на Харьков, которое началось 10 мая 2024 года. По состоянию на 30 мая на онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть, что враг занял треть населенного пункта. Последние изменения линии боев произошли 18-19 мая — тогда россияне зашли на северные окраины. В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 30 мая указано, что удалось отбить атаку ВС РФ возле села Старица, расположенного на полпути между Волчанском и Харьковом. Также есть информация о потерях противника: из 155 человек 64 — безвозвратные потери.

Бои в Волчанске — линия соприкосновения по состоянию на 30 мая Фото: DeepState

Между тем 25 мая харьковский депутат уточнил, где именно происходят бои в Волчанске. По его словам, россияне дошли до реки Волчьей, которая делит город пополам. Северные улицы — под контролем врага, южные — Украины. 28 мая в сети опубликовали кадры из населенного пункта: он покрыт дымом от постоянных российских обстрелов.

Напоминаем, 29 мая российское командование начало следующий этап уничтожения Волчанска. О новом оружии противника рассказал представитель ОСУВ "Хортица" в эфире телемарафона.