Не лише "мʼясні штурми": що особливого в тактиці ЗС РФ під Вовчанськом (карта)

Українські військові ефективно стримують російських військових та не дають їм захопити Вовчанськ на Харківщині. Проте ворог не припиняє проводити штурмові дії, розповів військовий 57-ї бригади з позивним "Історик".

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У районі Вовчанська Збройні сили Російської Федерації проводять штурми. За словами військовослужбовця 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Кості Гордієнка з позивним "Історик", ворог "стирає" місто. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Насамперед це штурмові дії в районі Вовчанська, де він (противник — ред.), не шкодуючи артилерії, КАБів, дронів "стирає" місто", — сказав боєць.

Він зауважив, що українські військові, зокрема й 57-ма бригада, стримують російських окупантів та не дають їм захопити населений пункт. Проте ворог не припиняє штурми і в самому Вовчанську. "Історик" повідомив, що росіяни задіюють ресурси для проведення "мʼясних штурмів".

"Враховуючи, яку кількість окупантів знищують військовослужбовці Сил оборони України, можна ствердно говорити про те, що ворог задіює свої резерви, зокрема піхоти, для проведення "м'ясних штурмів", — пояснив він.

Проте такі методи не приносять російським військових тактичного успіху. Зокрема, це є показником ефективної роботи ЗСУ. "Історик" наголосив, що росіяни збільшили кількість ударів КАБів по позиціях ЗСУ та використання ствольної і реактивної артилерії. Проте нині немає ефективної протидії авіабомб, тому Сили оборони намагаються знайти надійні укриття під час виконання бойових завдань. Він додав, що найкращий спосіб протидії КАБам — ураження ворожої авіації.

Ситуація на півночі Харківської області

Нагадаємо, 30 травня бійці об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" розповіли, що ЗС РФ завдають масованих артилерійських ударів по вулицях Вовчанська у Харківській області. Українські бійці з ворогом ведуть бої безпосередньо на вулицях містах.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 30 травня розповіли, що ЗС РФ перекидають сили з інших ділянок фронту на північ Харківщини. В ISW переконані, що ворог хоче почати другу фазу своєї наступальної операції.