В Україні зросла вартість електроенергії для домогосподарств. Зміна ціни означає більші суми в платіжках, і як в такій ситуації бути власникам бойлерів, електроплит і кондиціонерів?

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В Україні з 1 червня зросла ціна на світло для побутових споживачів. Тепер за 1 кВт-год плата для домогосподарств — 4,32 грн. Нові тарифи означають підвищені платежі для більшості домогосподарств, та особливо по гаманцю тариф вдарить, якщо йдеться про квартиру чи приватний будинок, оснащений лише електрикою, тобто без наявності газу. Якщо не прикрутити світло, платежі у таких квартирах сягатимуть двох з половиною чи й трьох тисяч гривень на місяць. Фокус дослідив, як зменшити споживання електроенергії.

Час економити: як ефективно використовувати та зберігати електроенергію

"Зазвичай наша двокімнатна квартира з усіма електроприборами споживає 400 кВт-год на місяць. Тобто ми платимо біля тисячі чи трохи більше гривень. Але тепер це вже розкіш, думаємо скоротити споживання, бойлер точно відключатимемо на весь день, а тоді і вночі, лише ввечері буде нагрівати. Електрочайник вмикатимемо раз на день, задумались навіть над тим, щоб чай зберігати в великому термосі", — каже киянин Юрій Розенко. Фокус підготував перелік способів, які допоможуть економити електроенергію вдома.

Просто і ефективно: як знизити споживання електроенергії

Використання датчиків руху

У під’їзді багатоквартирного будинку, на приватній ділянці чи дачі (біля воріт і дверей) датчики руху дозволять не споживати енергоресурси тоді, коли вони не потрібні. Адже світло вмикається лише за умови руху. Подібні датчики можна встановлювати і в ванній кімнаті, і в коридорі, запрограмувавши автоматичне вимкнення через 20-30 секунд.

Природне джерело світла

На освітлення припадає значна кількість витрат на електроенергію, а використання сонячного світла є простим способом зменшити споживання енергії. Якщо є можливість, то краще не вмикати штучне світло у світлу пору доби. Для економії можна подбати про чисті вікна і підняті вдень жалюзі.

Світлодіодні (LED) лампочки

Таке джерело світла є енергозберігаючими, а також не виділяє шкідливих речовин. LED лампи, а також галогенні лампи розжарювання, компактні люмінесцентні та світлодіодні споживають на 25-80% менше електрики та слугують у рази більше, ніж традиційні. Попри те, що енергозберігаючі лампи коштують дорожче, їх ефективне використання енергії та довший термін служби означає, що вони коштують менше в довгостроковій перспективі.

Вимкнення зайвих приладів

Краще використовувати лампи, що споживають мінімум електроенергії Фото: Flickr

Так звані фантомні навантаження або електроенергія, яка використовується електричними приладами, коли вони вимкнені чи перебувають у режимі очікування, є додатковим джерелом втрати енергії. Потрібно вимикати зайві прилади з розеток на ніч і просто після використання, адже це економить електроенергію за береже прилади від раптових перепадів струму.

На освітлення припадає значна кількість витрат на електроенергію

Час для енергомістких приладів

Енергомісткі прилади (посудомийна, пральна, сушильна машини тощо) вмикаються під час найменшого навантаження на мережу (з 12:00-16:00, а також з 00:00-06:00). Не варто вмикати кілька побутових приладів одночасно та за можливості, потрібно переходити на використання енергоефективної техніки — звертати увагу на початкову вартість моделі та вартість річної експлуатації. Зазвичай ефективні прилади дорожчі, проте їхні експлуатаційні енерговитрати часто на 9-25% нижчі, ніж у звичайних моделях.

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Електроенергія подорожчала: скільки платитимемо і чи допоможе це уникнути відключень

Зауважимо, що маркування А+++ гарантує, що прилад споживає менше енергії під час використання та в режимі очікування, ніж стандартні моделі. Також не потрібно залишайте техніку в "сплячому" режимі, щоб марно не витрачати енергію.

Холодильник в середньому споживає 30-40 кВт-год на місяць Фото: Pexels

Для приготування та зберігання їжі — свої правила

Суттєво зекономити на електриці вдастся, якщо користуватися індукційними плитами. Вони мають більшу швидкодію, до того ж сприяють енергозбереженню. загалом електроплити та електродуховки — прибори, що споживають найбільше. Щоб зрозуміти реальне споживання електроенергії можна придбати за 350-550 грн спеціальний ваттметр, який точно покаже обсяг споживання тим чи іншим електроприладом.

Чистий холодильник

Морозильні камери та холодильник потрібно регулярно очищати від льоду та розморожувати. А також стежити за дверцятами — вони мають бути щільно зачиненими. Таким чином можна впливати на рівень споживання холодильником електроенергії.

Оптимальна відстань між побутовими пристроями

Прилади мають здатність накопичувати газ та електроенергію. Візьміть до уваги, що холодильник не повинен близько стояти біля плити, колонки, бойлера, нагрівача чи батареї. А також на нього не мають падати прямі сонячні промені.

Електропрлита - один з найвитратніших електроприладів у помешканні Фото: Pexels

Витрати на підігрів води: скільки електроенергії тягне бойлер

Окремої уваги, особливо у літню пору, коли діють графіки відключення гарячої води, заслуговує бойлер. Для ефективного енергоспоживання потрібно скоротити витрати на підігрів води, зменшивши її використання, а також знизити температуру максимального нагріву води у бойлері. Адже саме власники бойлерів мають замислитися над економією в умовах збільшення тарифів на світло. Цей прилад споживає найбільше електроенергії.

Розміри бойлерів та споживання електрики:

бойлер із баком на 30 л споживає 1-1,5 кВт/год,

50-80 л — близько 1,6-2 кВт/год,

100-150 л — 2,1-3 кВт/год.

Зекономити на бойлері можливо, якщо користуватися ним лише за потреби

Є правило бойлерів, про яке не слід забувати: потужні моделі споживають більше електроенергії, проте швидше гріють воду. А слабкі дозволяють заощадити, але потрібно буде довше чекати нагріву води. Зекономити на бойлері можливо, якщо користуватися ним лише за потреби. Заради економії, бойлер краще вмикати безпосередньо за дві години до користування. Коли ж нікого вдома немає, тримати його включеним немає сенсу.

Обирати бойлер важливо, орієнтуючись на його клас енергоспоживання Фото: ukrhealth.net

Для нагрівання води до стандартних 75 градусів, бойлеру необхідно три години. Але якщо встановити температуру 50-55 градусів, то для її нагріву піде менше електроенергії. Важливо подбати і про профілактику бойлера. Під час користування на стінках бойлера утворюється вапняний наліт, це погіршує його роботу. Чистити бойлер краще один раз на 6-12 місяців.

Фокус вже писав про те, як обрати оптимальну модель бойлера саме для своєї родини і оселі, щоб і зекономити й не скаржитися на нестачу теплої води.

Тож, найкращий бойлер для квартири має наступні характеристики:

Об'єм: 80 літрів

Потужність: 1,6-2 кВт

Час нагрівання 2-3 години

Ціна на ринку — 6-14 тис. грн.

Скільки електроенергії споживає побутова техніка

Середні показники необхідної енергії для роботи базових приладів наступні:

холодильник — від 100 до 200 Вт на годину залежно від розміру та зовнішніх чинників; пральна машина — 1,5-2 кВт під час використання режимів з нагріванням води та швидкими обертами; електрочайник — від 1 до 2 кВт, якщо сумарна робота приладу 15 хвилин на день, у місяць виходить 11 кВт; телевізор за умов помірного використання потребує приблизно стільки ж, скільки електроенергії споживає ноутбук, — на місяць близько 3 кВт.

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