Україна може бити по Білорусі, якщо РФ розмістить там військові об'єкти, — МЗС Литви

За словами міністра Ґабріелюса, Україна "повинна мати здатність захищатися", завдаючи ударів по ворожих військах на північ від Києва.

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Україна має право завдавати ударів по території Білорусі, якщо там Росія розмістить свої військові об'єкти. Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс перед початком зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн НАТО у Празі. Про це повідомляє білоруська служба "Радіо свобода" у п'ятницю, 31 травня.

Журналіст запитав в очільника литовського МЗС, чи має Україна також бити по цілях у Білорусі. За словами Ландсберґіс, Україна "повинна мати здатність захищатися".

"Якщо Росія, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в Росії, може перемістити їх кудись в інше місце, то я вважаю, що вибір цілей теж потрібно перенести", – вважає міністр закордонних справ Литви.

Нагадаємо, 30 травня Politico повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена непублічно дозволила Україні бити по території Російської Федерації американською зброєю. Завдавати ударів можна лише по військових цілях у прикордонні Харківської області.

31 травня президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Швеції заявив, що вранці українські військові підтвердили отримання дозволу на обмежені удари американською зброєю по території Росії. Розкривати подробиці Зеленський відмовився, але додав, що хоче "побачити, що відбудеться на практиці" після отриманого дозволу.

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт сказав, що Київ може застосувати передану їй зброю проти російських цілей. Дальність ударів не повинна перевищувати 100 км.