Удари по території РФ зброєю від США: чим і куди дозволено атакувати ЗСУ, — ЗМІ

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен 31 травня вперше підтвердив, що президент США Джо Байден дав Україні дозвіл на використання переданої американської зброї для ударів по Росії.

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Адміністрація президента США Джо Байдена після тривалих дискусій надала Україні дозвіл на завдання ударів по території Росії із застосуванням американського озброєння. Проте не йдеться про довільне використання ЗСУ далекобійної зброї, у Вашингтоні попередили про обмеження у її застосуванні. Чим Україні дозволено і не дозволено, згідно з рішенням Білого дому, атакувати об'єкти на території РФ, проаналізували журналісти видань Politico і CNN.

Що може робити Україна з американською зброєю

За даними ЗМІ, ЗСУ отримали право на:

ведення контрбатарейного вогню (зокрема системами MLRS | Himars) та перехоплення російських ракет;

перехоплення російської авіації, яка запускає бомби в напрямку української території;

атаки пунктів збору російських військ у безпосередній близькості до кордону з Україною в районі Харківської області;

завдання ударів по російських складах боєприпасів і логістичних центрах артилерією і ракетами (HIMARS) по той бік кордону, що межує з Харківською областю.

Що не дозволено Україні робити з американською зброєю

ЗСУ не мають права:

здійснювати запуск ракет великої дальності, зокрема ATACMS, для завдання ударів по військових цілях у глибині Росії;

наносити удари по російських літаках, які дислоковані на землі;

атакувати цивільну інфраструктуру (скоріше за все, це також стосується інфраструктури подвійного призначення).

Нагадаємо, журналісти видання The New York Times з посиланням на американських високопосадовців повідомили, що перші контратаки ЗСУ американською зброєю розпочнуться протягом кількох годин або днів.

Крім того, в інтерв'ю The Guardian президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала 100% дозволу на використання ракет Storm Shadows для ударів по території РФ.