Украина может бить по Беларуси, если РФ разместит там военные объекты, — МИД Литвы

По словам министра Габриелюса, Украина "должна иметь способность защищаться", нанося удары по вражеским войскам к северу от Киева.

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Украина имеет право наносить удары по территории Беларуси, если там Россия разместит свои военные объекты. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис перед началом встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Праге. Об этом сообщает белорусская служба "Радио свобода" в пятницу, 31 мая.

Журналист спросил у главы литовского МИД, должна ли Украина также бить по целям в Беларуси. По словам Ландсбергис, Украина "должна иметь способность защищаться".

"Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в России, может переместить их куда-то в другое место, то я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести", — считает министр иностранных дел Литвы.

Напомним, 30 мая Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена непублично позволила Украине бить по территории Российской Федерации американским оружием. Наносить удары можно только по военным целям в приграничье Харьковской области.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швеции заявил, что утром украинские военные подтвердили получение разрешения на ограниченные удары американским оружием по территории России. Раскрывать подробности Зеленский отказался, но добавил, что хочет "увидеть, что произойдет на практике" после полученного разрешения.

Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт сказал, что Киев может применить переданное ей оружие против российских целей. Дальность ударов не должна превышать 100 км.