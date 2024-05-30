Чтобы защитить Харьков: Байден тайно разрешил Украине бить по территории РФ, — СМИ

По словам журналистов, Украина теперь может использовать предоставленные американцами системы вооружения, чтобы не только сбивать российские ракеты, но и наносить удары по группировкам войск врага на территории РФ.

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Администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России американским оружием. Речь идет о приграничных районах с Харьковской областью. Это должно защитить Харьков от российских атак. Об этом пишет издание POLITICO со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что позиция Штатов касательно ударов по глубоким тылам РФ остается неизменной.

По словам журналистов, Украина теперь может использовать предоставленные американцами системы вооружения, чтобы не только сбивать российские ракеты, но и наносить удары по группировкам войск врага на территории РФ.

Однако, как говорится в материале, Силы обороны Украины не должны использовать американское оружие для ударов по гражданской инфраструктуре России. Также запрещается запускать ракеты дальнего радиуса действия даже для поражения военных целей в глубине РФ.

Журналисты отметили, что это "ошеломляющий сдвиг". Ранее администрация Байдена заявляла, что такое решение якобы может привести к эскалации войны, а США сделает непосредственным участником конфликта. Однако Белый дом изменил свое мнение после наступления россиян в Харьковской области.

Издание пишет, что некоторые официальные лица в США обеспокоены тем, что Украина, когда она атакует территорию России с использованием собственных БПЛА, поражает военные цели, якобы не связанные непосредственно с вторжением войск РФ на ее территорию.

Как рассказал источник, в беседе с министром обороны США Ллойдом Остином в среду 29 мая министр обороны Украины Рустем Умеров "жестко подтолкнул" к разрешению Украине использовать американское оружие для ударов по России.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Байден и президент Украины Владимир Зеленский подпишут соглашение перед Саммитом мира. Главы государств подпишут двустороннее соглашение о безопасности во время встречи стран "Большой семерки" в Италии. По мнению издания, это соглашение станет важнейшим среди тех, которые Украина уже заключила со странами НАТО.