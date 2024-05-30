США не против, если ВСУ будут использовать американские ЗРК для уничтожения целей в РФ, — WP

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен отметил, что "нет никаких ограничений на использование предоставленных США средств противовоздушной обороны для уничтожения ракет или истребителей в небе России, если они представляют угрозу для Украины".

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Соединенные Штаты позволяют Украине атаковать цели на территории России с применением переданных ими систем противовоздушной обороны. В частности Вашингтон не против, чтобы российские ракеты и истребители сбивались еще в небе над страной-агрессором, "если они представляют угрозу для Украины". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пресс-конференцию главы Госдепа США Энтони Блинкена в Молдове.

По его словам, Вашингтон "не поощряет и не допускает ударов за пределами Украины, но Украина при этом должна принимать собственные решения о том, как лучше всего эффективно защитить себя".

В то же время Блинкен добавил, что Соединенные Штаты "адаптировались и приспособились" к меняющимся условиям на поле боя, поэтому, поскольку Россия применяет новую тактику "агрессии" и "эскалации", "уверены, что мы продолжим это делать".

"Не существует никаких ограничений на использование Украиной средств ПВО, поставляемых США, для сбивания российских ракет или истребителей над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины", — подчеркнул Энтони Блинкен.

Вместе с этим The Washington Post подчеркивает, что официальные лица США недавно выразили обеспокоенность украинским чиновникам из-за атак Киева на территорию РФ, "иногда даже вмешиваясь на этапе планирования". В частности, согласно секретному отчету Агентства нацбезопасности США, который стал доступным в СМИ, накануне годовщины войны ГУР планировала атаку на Москву.

Однако через несколько дней официальные лица США призвали Киев отказаться от своих планов из-за опасений, что это может спровоцировать агрессивную реакцию Кремля. Издание, ссылаясь на содержание просочившихся документов США и заявления высокопоставленных украинских чиновников, утверждает, что Украина прислушалась к этому призыву.

Напомним, что в ночь на 30 мая российские войска осуществили комбинированный удар по Украине, применив 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС, запущенных из Саратовской области РФ, а также 32 ударных беспилотника типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска (Россия) и мыса Чауда (Крым).

Также издание Politico отмечало, что правительство ФРГ начало осторожно отказываться от своих сомнений относительно разрешения Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ.