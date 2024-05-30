США не проти, якщо ЗСУ будуть використовувати американські ЗРК для знищення цілей в РФ, — WP

Глава американського Держдепу Ентоні Блінкен зазначив, що "немає жодних обмежень на використання наданих США засобів протиповітряної оборони для знищення ракет або винищувачів у небі Росії, якщо вони становлять загрозу для України".

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Сполучені Штати дозволяють Україні атакувати цілі на території Росії із застосуванням переданих ними систем протиповітряної оборони. Зокрема Вашингтон не проти, аби російські ракети та винищувачі збивалися ще в небі над країною-агресором, "якщо вони становлять загрозу для України". Про це пише The Washington Post з посиланням на пресконференцію глави Держдепу США Ентоні Блінкена в Молдові.

За його словами, Вашингтон "не заохочує і не допускає ударів за межами України, але Україна при цьому повинна ухвалювати власні рішення про те, як найкраще ефективно захистити себе".

Водночас Блінкен додав, що Сполучені Штати "адаптувалися і пристосувалися" до мінливих умов на полі бою, тому, оскільки Росія застосовує нову тактику "агресії" та "ескалації", "впевнені, що ми продовжимо це робити".

"Не існує жодних обмежень на використання Україною засобів ППО, що поставляються США, для збивання російських ракет чи винищувачів над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України", — підкреслив Ентоні Блінкен.

Разом з цим The Washington Post підкреслює, що офіційні особи США нещодавно висловили стурбованість українським посадовцям через атаки Києва на територію РФ, "іноді навіть втручаючись на етапі планування". Зокрема, згідно із секретним звітом Агентства нацбезпеки США, який став доступним у ЗМІ, напередодні річниці війни ГУР планувала атаку на Москву.

Проте за кілька днів офіційні особи США закликали Київ відмовитись від своїх планів через побоювання, що це може спровокувати агресивну реакцію Кремля. Видання, посилаючись на зміст документів США, що просочилися, і заяви високопоставлених українських чиновників, стверджує, що Україна дослухалася до цього заклику.

Нагадаємо, що в ніч на 30 травня російські війська здійснили комбінований удар по Україні, застосувавши 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, запущених із Саратовської області РФ, а також 32 ударних безпілотники типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська (Росія) та мису Чауда (Крим).

Також видання Politico зазначало, що уряд ФРН почав обережно відмовлятися від своїх сумнівів щодо дозволу Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ.