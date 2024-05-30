Щоб захистити Харків: Байден таємно дозволив Україні бити по території РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, Україна тепер може використовувати надані американцями системи озброєння, щоб не тільки збивати російські ракети, а й завдавати ударів по угрупованнях військ ворога на території РФ.

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Адміністрація президента США Джо Байдена таємно дала Україні дозвіл завдавати ударів по території Росії американською зброєю. Йдеться про прикордонні райони з Харківською областю. Це має захистити Харків від російських атак. Про це пише видання POLITICO з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що позиція Штатів щодо ударів по глибоких тилах РФ залишається незмінною.

За словами журналістів, Україна тепер може використовувати надані американцями системи озброєння, щоб не тільки збивати російські ракети, а й завдавати ударів по угрупованнях військ ворога на території РФ.

Однак, як ідеться в матеріалі, Сили оборони України не повинні використовувати американську зброю для ударів по цивільній інфраструктурі Росії. Також забороняється запускати ракети дальнього радіуса дії навіть для ураження військових цілей у глибині РФ.

Журналісти зазначили, що це "приголомшливе зрушення". Раніше адміністрація Байдена заявляла, що таке рішення нібито може призвести до ескалації війни, а США зробить безпосереднім учасником конфлікту. Однак Білий дім змінив свою думку після наступу росіян у Харківській області.

Видання пише, що деякі офіційні особи у США занепокоєні тим, що Україна, коли вона атакує територію Росії з використанням власних БПЛА, вражає військові цілі, нібито не пов'язані безпосередньо з вторгненням військ РФ на її територію.

Як розповіло джерело, у бесіді з міністром оборони США Ллойдом Остіном у середу 29 травня міністр оборони України Рустем Умєров "жорстко підштовхнув" до дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по Росії.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що Байден і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду перед Самітом миру. Глави держав підпишуть двосторонню угоду про безпеку під час зустрічі країн "Великої сімки" в Італії. На думку видання, ця угода стане найважливішою серед тих, які Україна вже уклала з країнами НАТО.