"Тайные истории маленьких и больших побед" — первый украинский сборник терапевтических аудиосказок

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation представляет первый украиноязычный сборник детских аудиосказок. Проект нацелен на поддержку украинских детей, пострадавших от российской агрессии. Сборник будет интересен не только детям, но и родителям, которые вместе окунутся в "Тайные истории маленьких и больших побед".

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Идея проекта появилась в период военной эскалации на территории Украины, и объединила единомышленников, которые стали партнерами проекта, а именно издательство "Книголав", первый украинский аудиокнигарню АБУК и международный медиасервис MEGOGO. Автор сказок — украинская детская писательница, основательница проекта поддержки детского чтения BaraBooka Таня Стус. Вместе с детским семейным психологом Светланой Ройз все истории бережно проверяли на нетравматичность для детской психики. Иллюстратором проекта стала Марта Кошулинская. Финальным аккордом в такой звездной команде стала украинская певица Alyosha, которая стала голосом проекта.

"Тайные истории маленьких и больших побед" — это сборник рассказов, который состоит из 10 сказок с терапевтическим эффектом для взрослых с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Сказки станут повседневным инструментом помощи для родителей с детьми, которые имеют признаки стресса, тревожности, или в кризисных ситуациях, вызванных войной. Выбранный аудиоформат рассчитан на то, чтобы каждый из пользователей, несмотря от места нахождения, и страны, в которой проживает, мог пользоваться продуктом.

Прослушать аудиокнигу абсолютно бесплатно можно на платформе АБУК, а также в разделе "Аудио" в мобильном приложении MEGOGO на смартфонах на базе iOS и Android, а также в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Apple CarPlay.

Голос проекта — украинская певица Alyosha пережила каждую эмоцию и ситуацию вместе со своими героями. Тон успокаивающего и мелодичного голоса окутывает слушателей и способствует чувству безопасности.

— Сказки — это всегда волнующие истории, которые имеют счастливый финал. Когда мы вместе, мы всегда имеем перспективы этого счастливого финала в любых историях! Я верю, что эти сказки помогут нам объединиться в общих желаниях и переживаниях еще крепче, потому что любовь ко всему, что делает нас радостными и искренними имеет самую мощную силу в мире, а значит побеждает! Искренняя благодарность всем, кто работал над созданием этого доброго проекта, — рассказала о проекте украинская певица Alyosha (Елена Тополя).

Каждая из 10 историй в сборнике деликатно и осторожно раскрывает и объясняет важные, а иногда и тревожные или болезненные темы о войне. Реальность здесь тесно переплетается со сказкой. Поэтому наряду с рассказами о вполне бытовых ситуациях, происходящих с главными героями сборника — Ульяной, Святиком и Львом, — здесь оживают еще и скрытые, тайные истории, которые откроются тем, кто умеет слушать сердцем. Часы, мамин рюкзак, копилка, цветок, обломок ракеты, раненый дом, сирена, машина, боль-исцеление и даже темнота — все они готовы поделиться своими историями, которые помогут пройти сложные испытания и покажут путь к маленьким и большим победам.

— Терапия сказкой — это возможность, находясь в безопасном пространстве, коснуться сложных тем и опытов, исцелить раны от них, вывести их на поверхность. И в любой момент — остановить сказку, чтобы дистанцироваться от того, что сейчас неуместно или слишком сильно. Здесь все истории, темы, иллюстрации — осторожно выстроены, чтобы слушание и чтение книги было безопасным и терапевтическим. И важно, чтобы родители перед тем прослушали также предисловие, — рассказывает Светлана Ройз, которая проводила супервизию проекта.

По инициативе и при содействии Международного благотворительного фонда Parimatch Foundation сборник рассказов сказкотерапии для детей был реализован в рамках программы Фонда Mental Health — программы психологической поддержки украинских детей, пострадавших в результате российской агрессии.