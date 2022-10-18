"Таємні історії маленьких і великих перемог" – перша українська збірка терапевтичних аудіоказок
Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation презентує першу україномовну збірку дитячих аудіоказок. Проєкт націлений на підтримку українських дітей, постраждалих від російської агресії. Збірка буде цікавою не тільки дітям, а й батькам, які разом поринуть у "Таємні історії маленьких і великих перемог".
Ідея проєкту з’явилась в період воєнної ескалації на території України, та об’єднала однодумців, які стали партнерами проєкту, а саме видавництво "Книголав", першу українську аудіокнигарню АБУК та міжнародний медіасервіс MEGOGO. Авторка казок – українська дитяча письменниця, засновниця проєкту підтримки дитячого читання BaraBooka Таня Стус. Разом з дитячою сімейною психологинею Світланою Ройз всі історії дбайливо перевіряли на нетравматичність для дитячої психіки. Ілюстраторкою проєкту стала Марта Кошулінська. Фінальним акордом у такій зірковій команді стала українська співачка Alyosha, яка стала голосом проєкту.
"Таємні історії маленьких і великих перемог" – це збірка оповідань, яка складається із 10 казок з терапевтичним ефектом для дорослих з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Казки стануть повсякденним інструментом допомоги для батьків з дітьми, які мають ознаки стресу, тривожності, або у кризових ситуаціях, викликаних війною. Обраний аудіоформат розрахований на те, щоб кожен із користувачів, незважаючи від місця знаходження, та країни, в якій проживає, міг користуватись продуктом.
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Прослухати аудіокнижку абсолютно безкоштовно можна на платформі АБУК, а також у розділі "Аудіо" у мобільному застосунку MEGOGO на смартфонах на базі iOS та Android, а також в автомобілях із аудіосистемою Android Auto та Apple CarPlay.
Голос проєкту – українська співачка Alyosha пережила кожну емоцію та ситуацію разом із своїми героями. Тон заспокійливого та мелодійного голосу огортає слухачів та сприяє почуттю безпеки.
– Казки – це завжди хвилюючі історії, які мають щасливий фінал. Коли ми разом, ми завжди маємо перспективи цього щасливого фіналу у будь-яких історіях! Я вірю, що ці казки допоможуть нам об’єднатися в спільних бажаннях і переживаннях ще міцніше, бо любов до всього, що робить нас радісними і щирими має найпотужнішу силу в світі, а значить перемагає! Щира подяка усім, хто працював над створенням цього доброго проекту, – розповіла про проєкт українська співачка Alyosha (Олена Тополя).
Кожна з 10 історій у збірці делікатно й обережно розкриває та пояснює важливі, а подекуди й тривожні або болючі теми про війну. Реальність тут тісно переплітається з казкою. Тому поряд із оповідками про цілком побутові ситуації, що відбуваються з головними героями збірки – Уляною, Святиком і Левом, – тут оживають ще й приховані, таємні історії, які відкриються тим, хто вміє слухати серцем. Годинник, мамин рюкзак, скарбничка, квітка, уламок ракети, поранений будинок, сирена, автівка, біль-зцілення і навіть темрява – усі вони готові поділитися своїми історіями, які допоможуть пройти складні випробування та покажуть шлях до маленьких і великих перемог.
– Терапія казкою – це можливість, перебуваючи у безпечному просторі, торкнутися складних тем та досвідів, зцілити рани від них, вивести їх на поверхню. І в будь-який момент – зупинити казку, щоб дистанціюватись від того, що зараз недоречно чи занадто сильно. Тут усі історії, теми, ілюстрації – обережно вибудовані, щоб слухання та читання книги було безпечним і терапевтичним. Та важливо, щоб батьки перед тим прослухали також передмову, – розповідає Світлана Ройз, яка провадила супервізію проєкту.
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За ініціативи та сприяння Міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation збірка оповідань казкотерапії для дітей була реалізована в межах програми Фонду Mental Health – програми психологічної підтримки українських дітей, які постраждали внаслідок російської агресії.