Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии в стране: обращение из ОП (видео)

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал граждан сократить потребление с 7 утра до 23 вечера завтрашнего дня. А в "Укрэнерго" предупредили – лучше запастись пауэрбанками, фонариками на батарейках и теплыми одеялами.

Related video

В четверг, 20 октября, на всей территории Украины вводится ограничение поставок электроэнергии. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, ограничение поставок электроэнергии мирному населению — это вынужденная мера. Государство пошло на нее из-за ракетных ударов ВС РФ 19 октября, которые повредили объекты критической инфраструктуры.

"Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно", — написал Тимошенко.

Замглавы ОП сообщил, что ограничения вступят в силу в четверг. 20 октября. Начиная с 7:00 до 23:00, украинцам необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех регионов Украины.

"Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям". — предупредил Тимошенко.

Он также добавил, что с завтрашнего дня в Украине также ограничат использование уличного освещения: фонарей, лайтбоксов и светящихся вывесок.

Отключение света 20 октября: что советуют украинцам в "Укрэнэрго"

Также к украинцам обратилась НЭК "Укрэнерго".

В "Укрэнэрго" проинформировали, что отключения будут поочередны. Длительность каждого — не более 4-х часов. Обратиться за подробной информацией людям посоветовали на сайты операторов распределительных сетей. Там можно узнать о том, в какое время и какие адреса будут отключены от системы питания.

Также украинцам посоветовали подготовить на 20 октября следующие вещи:

заряженные телефоны;

пауэрбанки;

запас воды;

фонарики и батарейки к ним;

теплые носки;

одеяла.

Напомним, 19 октября Россия атаковала ракетами две украинские ТЭС. На Бурштынской теплоэлектростанции вспыхнул пожар, который украинским спасателям удалось оперативно ликвидировать. Также во время дневной ракетной атаки оккупантов пострадала Ладыжинская ТЭС.

Фокус также писал о том, что облэнерго обесточит Львов сегодня ночью. Электроснабжение в некоторых районах города будет отсутствовать до 6:00, так как ремонтники "Львовоблэнерго" будут ликвидировать последствия ракетного удара ВС РФ.