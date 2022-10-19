Українців попередили про відключення електроенергії в країні: звернення з ОП (відео)

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко закликав громадян скоротити споживання з 7 ранку до 23 вечора завтрашнього дня. А в "Укренерго" попередили – краще запастись повербанками, ліхтариками на батарейках та теплими ковдрами.

Related video

У четвер, 20 жовтня, на всій території України вводиться обмеження постачання електроенергії. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на своєму офіційному телеграм-каналі.

За його словами, обмеження постачання електроенергії мирному населенню — це вимушений захід. Держава пішла на нього через ракетні удари ЗС РФ 19 жовтня, які пошкодили об'єкти критичної інфраструктури.

"Сьогодні ворог знову зруйнував об'єкти енергетики, що генерують електроенергію. Прошу поставитися до цього серйозно", — написав Тимошенко.

Заступник голови ОП повідомив, що обмеження набудуть чинності у четвер. 20 жовтня. Починаючи з 7:00 до 23:00 українцям необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується мешканців усіх регіонів України.

"Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових вимкнень". — попередив Тимошенко.

Він також додав, що з завтрашнього дня в Україні також обмежать використання вуличного освітлення: ліхтарів, лайтбоксів та вивісок, що світяться.

Відключення світла 20 жовтня: що радять українцям в "Укренерго"

Також до українців звернулася НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" проінформували, що відключення будуть почергові. Тривалість кожного – не більше 4-х годин. Звернутись за детальною інформацією людям порадили на сайти операторів розподільних мереж. Там можна дізнатися про те, в який час та які адреси будуть відключені від системи живлення.

Також українцям порадили підготувати на 20 жовтня такі речі:

заряджені телефони;

повербанки;

запас води;

ліхтарики та батарейки до них;

теплі шкарпетки;

ковдри.

Нагадаємо, 19 жовтня Росія атакувала ракетами дві українські ТЕС. На Бурштинській теплоелектростанції спалахнула пожежа, яку українським рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Також під час денної ракетної атаки окупантів постраждала Ладижинська ТЕС.

Фокус також писав про те, що обленерго знеструмить Львів сьогодні вночі. Електропостачання в деяких районах міста буде відсутнє до 6:00, оскільки ремонтники "Львівобленерго" ліквідуватимуть наслідки ракетного удару ЗС РФ.