"Украину нужно вернуть в Средневековье": три месседжа, которыми российская пропаганда оправдывает свои ракетные удары

Кремлевские пропагандисты уже перестали скрывать, чего действительно стремятся достичь за счет массированных обстрелов украинских городов.

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Если раньше в российских медиа повторяли, что якобы Украина "сама себя обстреливает" и обвиняли во всем "нацистов", то теперь риторика кремлевской пропаганды несколько изменилась. Об этом свидетельствуют сообщения пропагандистов и заявления российских чиновников на фоне массированных ракетных ударов РФ по украинским городам 10 и 11 октября. Такое мнение высказала аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Ирина Суббота. С полной версией мониторинга можно ознакомиться на сайте Lb.ua.

По словам аналитика, после массированного российского ракетного обстрела Украины 10 и 11 октября "это не мы" кремлевских пропагандистов превратилось в "давайте еще" и "давно пора". Российские телеканалы заполонили видео последствий обстрела, а в Telegram в реальном времени распространяли различные карты ракетных ударов и сообщения о взрывах.

Есть не менее трех схожих тезисов, которыми кремлевская пропаганда оправдывает нанесение ракетных ударов и продолжение войны. Первая из них звучит так: "Ракетные обстрелы должны быть регулярными". Так, пропагандисты в течение недели после ударов 10 и 11 октября рассказывали об "ловкости российской армии" и озвучивали призывы к "повторным и регулярным" обстрелам, мол, чтобы разрушить критическую инфраструктуру. Среди озвучивавших подобное и российский пропагандист Антон Красовский.

Во-вторых, пропагандистские ресурсы пестрят заявлениями в духе "Украину нужно лишить комфорта". Пропагандисты заявляют, что якобы Украина приспособилась к нынешней войне из-за поддержки Запада. Вот такой месседж разместил один из кремлевских Telegram-каналов: "Весь бюджет формируется за счет западных субсидий. Оружие дают. Людей для мобилизации хватает. Полным ходом длилась подготовка к зиме. Так что можно воевать долго. А тут появилась перспектива оказаться ближе к зиме без электричества и света, без воды, газа, канализации.

В-третьих, все чаще месседжи пропагандистов звучат так: "Надо окончательно вернуть Украину в Средневековье" или "каменный век". "Надо вбить Украину в каменный век": говорится в одном из сообщений на канале российского пропагандиста Владимира Соловьева.