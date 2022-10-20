"Україну потрібно повернути в Середньовіччя": три меседжі, якими російська пропаганда виправдовує свої ракетні удари

Кремлівські пропагандисти вже перестали приховувати, чого насправді прагнуть досягти за рахунок масованих обстрілів українських міст.

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Якщо раніше в російських медіа повторювали, що нібито Україна "сама себе обстрілює", і звинувачували в усьому "нацистів", то тепер риторика кремлівської пропаганди дещо змінилася. Про це свідчать повідомлення пропагандистів і заяви російських чиновників на фоні масованих ракетних ударів РФ по українським містам 10 і 11 жовтня. Таку думку висловила аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ірина Субота. З повною версією моніторингу можна ознайомитися на сайті Lb.ua.

За словами аналітика, після масованого російського ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня "це не ми" кремлівських пропагандистів перетворилося на "давайте ще" і "давно пора". Російські телеканали заполонили відео наслідків обстрілу, а у Telegram в реальному часі поширювали різноманітні карти ракетних ударів і повідомлення про вибухи.

Є щонайменше три схожі тези, якими кремлівська пропаганда виправдовує завдання ракетних ударів і продовження війни. Перша з них звучить десь так: "Ракетні обстріли мають бути регулярними". Так, пропагандисти протягом тижня після ударів 10 та 11 жовтня розповідали про "вправність російської армії" і озвучували заклики до "повторних і регулярних" обстрілів, мовляв, щоби зруйнувати критичну інфраструктуру. Серед тих, хто озвучував подібне, і російський пропагандист Антон Красовський.

По-друге, пропагандистські ресурси рясніють заявами у дусі "Україну потрібно позбавити комфорту". Пропагандисти заявляють, що нібито Україна пристосувалася до нинішньої війни через підтримку Заходу. Ось такий меседж розмістив один із кремлівських Telegram-каналів: "Весь бюджет формується за рахунок західних субсидій. Зброю дають. Людей для мобілізації вистачає. Повним ходом тривала підготовка до зими. Тож можна воювати довго. А тут з'явилася перспектива опинитися ближче до зими без електрики та світла, без води, газу, каналізації".

По-третє, все частіше меседжі пропагандистів звучать так: "Треба остаточно повернути Україну в середньовіччя" або "кам’яну добу". "Треба вбити Україну в кам’яну добу": виголошує одне з повідомлень на каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова.