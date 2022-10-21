В Киеве изменили график осенних каникул: продлятся с 31 октября по 6 ноября, — КГГА

По словам киевских чиновников, до начала каникул столичные школы и детсады продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном режимах, в зависимости от уровня опасности.

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Осенние каникулы для киевских школьников начнутся 31 октября, до этого столичные школы будут продолжать работу в очном, смешанном и дистанционном форматах. Об этом пресс-служба Киевской госадминистрации сообщила в Telegram.

Администрации учебных заведений будут и в дальнейшем придерживаться алгоритмов действий на случай, если воздушная тревога объявляется до начала занятий.

Детские сады и внешкольные учреждения Киева продолжат работу в текущем формате. Каникулы осенью для столичных школьников начнутся 31 октября и завершатся 6 ноября включительно.

В КГГА напомнили, что с 7 октября начался отопительный сезон для учреждений социальной сферы — больниц, школ, садов и других учреждений.

Ранее Фокус разбирался в том, что должно присутствовать в доме на случай блекаута. К долгосрочным отключениям электроэнергии сложно подготовиться, но есть несколько рекомендаций, которые помогут пережить несколько дней.

Напомним, что в Полтаве появились уличные патрули, которые отключают электроэнергию за наружное освещение. По словам городского головы Александра Мамая, инспекторы в сопровождении сотрудников полиции начали патрулирование улиц в вечернее время с 20 октября.