У Києві змінили графік осінніх канікул: триватимуть із 31 жовтня по 6 листопада, — КМДА

За словами київських чиновників, до початку канікул столичні школи та дитсадки продовжать роботу в очному, змішаному та дистанційному режимах, залежно від рівня небезпеки.

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Осінні канікули для київських школярів розпочнуться 31 жовтня, до цього столичні школи продовжуватимуть роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах. Про це пресслужба Київської держадміністрації повідомила в Telegram.

Адміністрації навчальних закладів і надалі дотримуватимуться алгоритмів дій на випадок, якщо повітряна тривога оголошується до початку занять.

Дитячі садки та позашкільні заклади Києва продовжать роботу в поточному форматі. Канікули восени для столичних школярів розпочнуться 31 жовтня та завершаться 6 листопада включно.

У КМДА нагадали, що із 7 жовтня розпочався опалювальний сезон для закладів соціальної сфери — лікарень, шкіл, садків та інших закладів.

Раніше Фокус розбирався в тому, що має бути присутнім у будинку на випадок блекауту. До довгострокових відключень електроенергії складно підготуватись, але є кілька рекомендацій, які допоможуть пережити кілька днів.

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