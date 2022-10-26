Как объединить школу и войну

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Безопасно ли в обычной школе?

Десятое октября – страшная дата для украинского календаря. Жительница города Елена рассказала, что в тот день почти не выпускала телефон из рук, находясь на связи с 11-летней дочерью. "Ребенок кричал в трубку: "Мам, центр Киева бомбят! Мы в школе слышали грохот, аж стены дрожали!" — вспоминает женщина. Школа где тогда училась Аня, находится в центре Киева, возле Красного корпуса Шевченко. Именно там были первые прилеты ракет. "Ужаснее всего, что ты ничем не можешь помочь ребенку!" — говорит Елена. — "Аню и их класс быстро эвакуировали в подвал. Это просто складское помещение. Дети просидели там весь день, я чуть не сошла с ума…"

Сегодня такие истории, к сожалению, не редкость. Каждый день отправляя детей в школу, родители испытывают страх: а вдруг будут бомбить рядом? Безопасно ли вообще ребенку ходить в школу во время войны? Может перевести ее на онлайн-обучение? Елена решила сделать именно так и принялась искать среди множества онлайн-школ ту единственную, которая подойдет.

Кот в мешке

Однако найти школу онлайн, которая удовлетворила бы все потребности, оказалось не просто. Большой выбор вариантов имел и большое количество ограничений: " Сначала глаза разбегаются: классные сайты, хорошо все описано… А потом звонишь, расспрашиваешь и всплывают "подводные камни" – то цена заявленная на сайте не соответствует действительности, то обещанный английский спикинг-клаб по факту проходит всего раз в месяц, то еще что-то. Чувствуешь себя как в супермаркете, где тебе продают кота в мешке" — вспоминает Елена свое первое впечатление.

Поскольку тема актуальна для наших читателей, мы вместе с Еленой решили сделать "рейд по онлайн-школам" и посмотреть, что же они предлагают.

Хочешь играть? Перехочешь!

К сожалению, большинство школ еще на уровне разговора с менеджером не подходили под наш запрос. "Одни активно уговаривают заключить с ними договор, как только впервые звонишь к ним, другие шаг за шагом руководствуются обычной школьной программой, и там английский только как обучение по обычным учебникам, нам это не подходит. В третьей школе большинство уроков проходят в записи в виде монотонных лекций — подмечает Елена. — Аня и в обычной школе не слишком усердная была, а с таким подходом она вообще убьет на обучение".

Мы спросили и саму Аню, чего девочка хочет от идеальной школы. " Хочу играть!" — отвечала маленькая, Елена, конечно, говорила ей: "Прохочешь!". И тут мы неожиданно обнаружили одну онлайн-школу, которая предложила нам именно это и одновременно заинтересовала и Аню, и нас, и Елену.

Школа-компьютерная игра!

А что такое вообще бывает? Сначала мы не поверили, узнав Unicorn School — школу с именно таким заголовком. Как это школа-игра? Мы решили зайти на их сайт и разобраться как таковое вообще возможно. Из увиденного мы были действительно в шоке! Unicorn School оказалась настоящей революцией в сфере онлайн-обучения! Только представьте себе: детская общеобразовательная школа со всеми необходимыми предметами по программе Министерства образования построена в формате компьютерной онлайн-игры. "Все, Аня, ты же хотела играть! Так сейчас узнаем какие там правила игры". Звоним менеджеру школы, она рассказывает подробнее…

Приглашает перейти на сайт и совершить небольшую онлайн-экскурсию "Королевством знаний". Заходим. Действительно – целое королевство! Разработчики проекта — Компьютерная Академия IT STEP "нарисовали" целый 3D-мир с замками, лесами, волшебными картами знаний, которые ученику нужно открывать в процессе обучения. "Оценок как таковых у нас нет" — делится менеджер. — "У нас вместо оценок учащиеся получают волшебные кристаллы и монеты, которые помогают открыть следующий уровень знаний и "прокачать своего аватара".

Мы с Еленой не совсем поняли про аватар, но Аня сразу пришла в восторг! Оказывается в Unicorn School каждый ученик создает "компьютерную версию себя" — эдакую диджитал-Аню, которой можно выбрать пол, одежду и сделать ее максимально похожей на себя. А потом этому "аватару ученика", который будет учиться в школе-компьютерной игре, можно будет "покупать" там крутую экипировку и делать разный тюнинг за магические кристаллы, полученные учеником вместо оценок. Все это смотрится очень интересно, нам самим захотелось поиграть.

Сами уроки тоже оформлены в игровом стиле: с 3D-визуализацией каждого предмета. Особенно интересно смотреть на визуализацию точных наук: на уроке рассказывают о строении клетки — и мы сразу видим видео этого процесса под микроскопом, рассказывают тему по географии — и мы уже путешествуем по стране, о которой идет речь, или погружаемся в центр ядра Земли, или летаем в облаках и смотрим какие слои атмосферы…

А что с программой обучения?

Но когда первая эйфория от увиденного спала, мы решили взглянуть более практически на эту удивительную школу. Игры играми, и ребенок должен вынести из учебы главное — знание. Но внимательно ознакомившись с программой Unicorn School, мы снова были приятно удивлены: по геймифицированной форме и современным "фишечкам" для детей находились основательные знания и очень глубокий подход к обучению.

Unicorn School уделяет большое внимание подготовке ребенка к ГИА и ВНО. И вообще после каждого пройденного урока есть проверочные задачи: ребенок должен пройти тест, написать короткое произведение, ответить на вопросы в виде видеоотчета на вебкамеру и т.д. Это дает возможность ребенку закрепить полученные знания, а не просто прослушать все, как в обычной школе, где "в одно ухо влетело, в другое вылетело". Здесь более хитрая система: обучение построено как уровни в компьютерной игре. Пока не пройдешь один уровень знаний – не перейдешь к следующему. То есть вы будете уверены — ребенок действительно усвоил материал урока, иначе программа просто не пропустит ученика дальше. Есть в этом подходе и еще один плюс – в школе Unicorn School вообще нет домашних задач. Зачем, если после каждого урока проверочные тесты? Это сохраняет детям кучу времени на хобби и отдых!

Еще из технических "фишек" нам понравился электронный дневник Mystat — динамичная онлайн-статистика успехов ребенка, доступная родителям 24/7. Здесь ребенок не сможет "забыть дневник дома", а вы в конце года внезапно не будете поражены, что у ребенка проблемы с каким-то предметом – вся информация об успехах и неудачах ребенка всегда перед вашими глазами.

Утешил и прогрессивный подход к обучению: в школе много современных предметов вместо устаревших. Здесь детей вместо типичного рисования труда или музыки обучают предметам: Game Art, 3D-моделирование, основы HTML… Эти диджитал-навыки однозначно пригодятся ребенку в его будущей карьере.

Людей в Интернете нет?

Аня была в восторге от школы-игры, и только увидев сайт, уже просила ее туда записать. Но Елену и наш "онлайн-рейд" волновало еще одно: что по общению с людьми? Не тяжело ли для ребенка весь день сидеть в компьютере под игровым аватаром? Но, расспросив менеджера школы подробнее, мы пришли к выводу, что социализация в Unicorn School есть, и даже больше, чем в других онлайн школах.

Все учителя проводят живые уроки с учениками, и поскольку количество учащихся в онлайн-классе невелико, каждый учащийся всегда может поговорить с учителем и задать любой вопрос. Согласитесь, даже в обычной школе это далеко не всегда так. Также каждый ученик здесь получает обратную связь по своим выполненным работам и успехам, все преподаватели открыты современные люди, которые всегда "на одной волне" с детьми и каждому учителю можно написать отдельно в личные сообщения. Также в школе есть общий чат, где дети общаются между собой в режиме переписки и видео, создают команды, соревнуются за победу в разных активностях, а также просто дружат. Кроме того, если кто-то из онлнай-класса ребенка живет в вашем городе — дети всегда могут "развиртуалиться" и при желании подружиться в оффлайне.

Unicorn School вообще культивирует дружбу и адекватный подход: в этой школе полное отсутствие буллинга и круглосуточная поддержка ребенка куратором, а при необходимости даже онлайн-психолог. Также все построено для удобства обучения — нет типичного расписания уроков и звонков: график обучения персонализирован, чтобы ребенок мог выспаться, если ему трудно вставать рано утром, или сделать другие неотложные дела. Учиться можно из любой точки мира и выбирать предметы и их количество по желанию. Это очень важно для Ани, потому что она уже определилась, что хочет быть журналистом как мама и планирует углубиться в литературу и изучение языков, а другие предметы изучать на уровне необходимом для сдачи ВНО и не засорять свой мозг лишней информацией.

Мы могли бы еще много говорить о плюсах этой школы, действительно поражающей современностью, "крутизной" и одновременно серьезностью в учебе. Но рекомендуем вам взглянуть на Unicorn School изнутри! Это действительно стоит вашего внимания.

По крайней мере, мы заметили, что Аня, которая уже вторую неделю учится в Unicorn School, стала с нетерпением ждать не конца школьного дня, как обычно, а его начала!