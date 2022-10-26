Як поєднати школу та війну

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Чи безпечно в звичайній школі?

Десяте жовтня — страшна дата для українського календаря. Містянка Олена розповіла, що того дня майже не випускала телефон із рук, перебуваючи на зв'язку з 11-річною донькою. "Дитина кричала в трубку: "Мам, центр Києва бомблять! Ми в школі чули гуркіт, аж стіни дрижали!" — згадує жінка. Школа де тоді навчалась Аня, знаходиться в центрі Києва, біля Червоного корпусу Шевченка. Саме там були перші прильоти ракет. "Найжахливіше, що ти нічим не можеш допомогти дитині!" — каже Олена. — "Аню та їх клас швидко евакуювали в підвал. Це просто складське приміщення. Діти просиділи там весь день, я мало не збожеволіла…"

Сьогодні такі історії, на жаль, не рідкість. Щодня відправляючи дітей до школи, батьки відчувають страх: а раптом бомбитимуть поруч? Чи безпечно взагалі дитині ходити в школу під час війни? Може перевести її на онлайн-навчання? Олена вирішила зробити саме так і почала шукати серед безлічі онлайн-шкіл ту єдину, яка підійде.

Кіт в мішку

Проте, знайти школу онлайн, яка задовольнила б усі потреби виявилось не просто. Великий вибір варіантів мав і велику кількість обмежень: "Спочатку очі розбігаються: класні сайти, гарно все описано… А потім дзвониш, розпитуєш і виринають "підводні камені" – то ціна заявлена на сайті не відповідає дійсності, то обіцяний англійський спікінг-клаб за фактом проходить всього раз на місяць, то ще щось. Відчуваєш себе наче в супермаркеті, де тобі продають кота в мішку" — згадує Олена своє перше враження.

Оскільки тема актуальна для наших читачів, ми разом з Оленою вирішили зробити "рейд по онлайн-школах" і подивитись що ж вони пропонують.

Хочеш гратися? Перехочеш!

На жаль, більшість шкіл ще на рівні розмови з менеджером не підходили під наш запит. "Одні активно вмовляють заключити з ними договір, щойно ти вперше дзвониш до них, інші крок за кроком керуються звичайною шкільною програмою, і там англійська лише як навчання за звичайними підручниками, нам це не підходить. В третій школі більшість уроків проходять в записі у вигляді монотонних лекцій — підмічає Олена. — Аня і в звичайній школі не надто старанна була, а з таким підходом вона взагалі заб’є на навчання".

Ми запитали і саму Аню, чого дівчинка хоче від ідеальної школи. "Хочу гратися!" — відповідала мала, Олена, ясна річ, казала їй: "Перехочеш!". І тут ми несподівано знайшли одну онлайн-школу, яка запропонувала нам саме це і одночасно зацікавила і Аню, і нас, і Олену.

Школа-комп'ютерна гра!

А що таке взагалі буває? Спочатку ми не повірили, дізнавшись про Unicorn School — школу із саме таким заголовком. Як це школа-гра? Ми вирішили зайти на їхній сайт і розібратися як таке взагалі можливо. Від побаченого ми були дійсно у шоці! Unicorn School виявилась справжньою революцією у сфері онлайн-навчання! Тільки уявіть собі: дитяча загальноосвітня школа з усіма необхідними предметами за програмою Міністерства Освіти побудована у форматі комп'ютерної онлайн-гри. "Все, Аню, ти ж хотіла гратися! То зараз дізнаємось які там правила гри". Дзвонимо менеджеру школи, вона розповідає детальніше…

Запрошує перейти на сайт і зробити невеличку онлайн-екскурсію "Королівством знань". Заходимо. Дійсно — ціле королівство! Розробники проєкту — Комп’ютерна Академія IT STEP "намалювали" цілий 3D-світ із замками, лісами, чарівними картами знань, які учневі треба відкривати в процесі навчання. "Оцінок, як таких, в нас немає" — ділиться менеджер. — "В нас замість оцінок учні отримують чарівні кристали і монети, які допомагають відкрити наступний рівень знань і "прокачати свого аватара".

Ми з Оленою не зовсім зрозуміли про аватар, але Аня одразу прийшла у захват! Виявляється в Unicorn School кожен учень створює "комп’ютерну версію себе" — таку собі діджитал-Аню, якій можна вибрати стать, одяг і зробити її максимально схожою на себе. А потім цьому "аватару учня" який вчитиметься в школі-комп’ютерній грі, можна буде "купувати" там круту екіпіровку і робити різний тюнинг за магічні кристали, отримані учнем замість оцінок. Все це виглядає дуже цікаво, нам самим захотілось пограти.

Самі уроки теж оформлені в ігровому стилі: з 3D-візуалізацією кожного предмету. Особливо цікаво дивитись на візуалізацію точних наук: на уроці розповідають про будову клітини — і ми одразу бачимо відео цього процесу під мікроскопом, розказують тему з географії — і ми вже подорожуємо країною про яку йде мова, або поринаємо в центр ядра Землі, чи літаємо в хмарах і дивимось які є шари атмосфери…

А що з програмою навчання?

Але коли перша ейфорія від побаченого спала, ми вирішили глянути більш практично на цю дивовижну школу. Ігри іграми, та дитина має винести з навчання головне — знання. Та уважно ознайомившись з програмою Unicorn School ми знову були приємно здивовані: за гейміфікованою формою і сучасними "фішечками" для дітей знаходилися ґрунтовні знання і дуже глибокий підхід до навчання.

Unicorn School приділяє велику увагу підготовці дитини до ДПА та ЗНО. І взагалі після кожного пройденого уроку є перевірочні завдання: дитина має пройти тест, написати короткий твір, дати відповіді на запитання у вигляді відеозвіту на вебкамеру, тощо. Це дає можливість дитині закріпити отримані знання, а не просто прослухати все, як у звичайній школі де "в одне вухо влетіло, в інше вилетіло". Тут більш хитра система: навчання побудоване як рівні в комп’ютерній грі. Поки не пройдеш один рівень знань – не перейдеш до наступного. Тобто, ви будете певні — дитина дійсно засвоїла матеріал уроку, інакше програма просто не пропустить учня далі. Є в цьому підході і ще один плюс — у школі Unicorn School взагалі немає домашніх завдань. Навіщо, якщо після кожного уроку є перевірочні тести? Це зберігає дітям купу часу на хобі і відпочинок!

Ще із технічних "фішок" нам сподобався електронний щоденник Mystat — динамічна онлайн-статистика успіхів дитини, яка доступна батькам 24/7. Тут дитина не зможе "забути щоденник вдома", а ви в кінці року раптово не будете вражені, що в дитини проблеми з якимось предметом — вся інформація про успіхи і невдачі дитини завжди перед вашими очима.

Потішив і прогресивний підхід до навчання: у школі багато сучасних предметів замість застарілих. Тут дітей замість типового малювання праці чи музики навчають предметам: Game Art, 3D-моделювання, основи HTML… Ці діджитал-навички однозначно знадобляться дитині у її майбутній кар’єрі.

Людей в інтернеті немає?

Аня була в захваті від школи-гри, і тільки побачвши сайт вже просила її туди записати. Але Олену і наш "онлайн-рейд" хвилювало ще одне: що по спілкуванню з людьми? Чи не важко для дитини весь день сидіти в комп’ютері під ігровим аватаром? Але, розпитавши менеджера школи детальніше, ми дійшли висновку, що соціалізація в Unicorn School є, і навіть більша ніж в інших онлайн школах.

Всі вчителі проводять живі уроки з учнями, і оскільки кількість учнів в онлайн-класі невелика, кожен учень завжди може поговорити з учителем і задати будь-яке запитання. Погодьтесь, навіть в звичайній школі це далеко не завжди так. Також, кожен учень тут отримує зворотній зв’язок по своїх виконаних роботах і успіхах, всі викладачі відкриті сучасні люди, що завжди "на одній хвилі" з дітьми і кожному вчителю можна написати окремо у особисті повідомлення. Також в школі є загальний чат, де діти спілкуються між собою в режимі переписки і відео, створюють команди, змагаються за перемогу у різних активностях, а також просто дружать. Крім того, якщо хтось з онлнай-класу дитини мешкає в вашому місті — діти завжди можуть "розвіртуалитись" і при бажанні подружитись в офлайні.

Unicorn School взагалі культивує дружбу і адекватний підхід: в цій школі повна відсутність булінгу і цілодобова підтримка дитини куратором, а за потреби є навіть онлайн-психолог. Також все побудовано для зручності навчання — немає типового розкладу уроків і дзвінків: графік навчання персоналізований, щоб дитина могла виспатись, якщо їй важко вставати рано зранку, або ж зробити інші нагальні справи. Навчатись можна з будь-якої точки світу і обирати предмети та їх кількість за бажанням. Це дуже важливо для Ані, бо вона вже визначилась, що хоче бути журналістом, як мама, і планує заглибитись у літературу і вивчення мов, а інші предмети вивчати на рівні необхідному для здачі ЗНО і не засмічувати свій мозок зайвою інформацією.

Ми могли б іще багато говорити про плюси цієї школи, яка дійсно вражає сучасністю, "крутизною" і водночас серйозністю у навчанні. Але радимо вам поглянути на Unicorn School зсередини! Це дійсно варто вашої уваги.

Принаймні, ми помітили, що Аня, яка зараз вже другий тиждень навчається в Unicorn School, стала з нетерпінням чекати не кінця шкільного дня, як зазвичай, а його початку!