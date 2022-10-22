В Полтаве провели благотворительный аукцион, на котором собрали для ВСУ почти 3 млн грн, - Владислав Трубицын

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В Полтаве прошел благотворительный вечер-аукцион "Победа начинается с тебя" в поддержку Вооруженных сил Украины. Мероприятие состоялось при поддержке начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, организатором выступили БФ "РіднаОболонь", соучредителями которого являются Владислав Трубицын и Кирилл Фесик, БО "Благотворительный Фонд "Княжа Україна", БФ "Культурные новации" и Полтавский художественный музей Виктора Бажана. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказал депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, передает "Гордон".

По его словам, в гостеприимной Полтаве вечер-аукцион в поддержку Вооруженных Сил Украины был очень продуктивным, патриотическим и насыщенным массой приятных впечатлений.

"На аукционе было представлено около 80 уникальных лотов – старинных икон, книг, картин, предметов антиквариата. Самым дорогим лотом стал ультрапортативный квадрокоптерParrot Anafi USА, специально разработанный для армии США. Его за 320 тысяч гривен приобрел депутат областного совета от "Слуги народа" Фахраддин Мухтаров. Этот квадрокоптер будет передан Главному управлению разведки Минобороны Украины. Кстати, большую заинтересованность со стороны участников аукциона вызвали именно военные трофеи, добытые нашими защитниками на острове Змеиный, с которого позорно бежали вражеские войска рф. А также почтовые марки и коллекционные монеты, лично подписываемые Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником ГУР МО Украины Кириллом Буданов", – подчеркнул Владислав Трубицын.

Он отметил гостей мероприятия – настоящих патриотов Украины, которые приобрели лоты, понимая, что каждая гривна может спасти жизнь наших военных. В результате – было собрано почти три миллиона гривен.

"Я еще раз убеждаюсь в том, что действительно во все времена искусство и богатая украинская культура играли немалое значение в становлении Независимости нашего государства. А еще – люди с большим и храбрым сердцем. Ведь настоящую историю побед создают настоящие люди! Поэтому абсолютно уверен, что и сейчас эти составляющие помогут Украине одержать Победу над проклятым врагом. Обязательно победим!" – резюмировал Владислав Трубицын.

В свою очередь, начальник Полтавской военной гражданской администрации Дмитрий Лунин после проведения аукциона заявил, что такие мероприятия приближают Украину к мирной жизни.

"Главное благо, к которому мы все стремимся, – это мир. А мир – это наша Победа. А наша Победа – мощные и непобедимые Вооруженные Силы Украины. Поэтому каждая гривна, направленная на покупку лотов, сегодня пойдет на укрепление Вооруженных Сил Украины и, наконец, на Победу. Каждый купленный сегодня лот поможет вооружить, одеть, обогреть, спасти наших воинов. Более трех миллионов гривен удалось собрать на этом аукционе. Все средства будут направлены на нужды подразделений ВСУ", – заявил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Напомним, летом на станции метро "Майдан Незалежності" в Киеве прошел вечер-аукцион "Перемога починається з тебе". Тогда было собрано почти 4 млн гривен, которые были потрачены на нужды защитников Украины. Владислав Трубицын тогда подчеркнул, что аукцион в очередной раз показал единство и сплоченность украинского общества и готовность делать все необходимое для победы и на фронте, и в тылу.