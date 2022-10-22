У Полтаві провели благодійний аукціон, на якому зібрали для ЗСУ майже 3 млн грн, - Владислав Трубіцин

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У Полтаві відбувся благодійний вечір-аукціон "Перемога починається з тебе" на підтримку Збройних сил України. Захід відбувся при підтримці начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, організатором виступили БФ "Рідна Оболонь", співзасновниками якого є Владислав Трубіцин та Кирило Фесик, БО "Благодійний Фонд "Княжа Україна", БФ "Культурні новації" та Полтавський художній музей Віктора Бажана. Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" розповів депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, передає "Гордон".

За його словами, у гостинній Полтаві вечір-аукціон на підтримку Збройних Сил України видався дуже продуктивним, патріотичним і насиченим масою приємних вражень.

"На аукціоні було представлено майже 80 унікальних лотів – старовинних ікон, книг, картин, предметів антикваріату. Найдорожчим лотом став став ультрапортативнийквадрокоптер Parrot Anafi USА, який був спеціально розроблений для армії США. Його за 320 тисяч гривень придбав депутат обласної ради від "Слуги народу" ФахраддінМухтаров. Цей квадрокоптер передадуть Головному управлінню розвідки Міноборони України. До речі, неабияку зацікавленість з боку учасників аукціону викликали саме військові трофеї, які були здобуті нашими захисниками на острові Зміїний, з якого ганебно тікали ворожі війська рф. А також поштові марки та колекційні монети, які особисто підписували Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник ГУР МО України Кирило Буданов", – підкреслив Владислав Трубіцин.

Він відзначив гостей заходу – справжніх патріотів України, які придбали лоти, розуміючи, що кожна гривня може врятувати життя наших військових. Як результат – було зібрано майже три мільйони гривень.

"Я вкотре переконуюся в тому, що, дійсно, в усі часи мистецтво і багата українська культура відігравали чимале значення у становленні Незалежності нашої держави. А ще – люди з великим і хоробрим серцем. Адже справжню історію перемог творять справжні люди! Тому стовідсотково впевнений, що і зараз ці складові допоможуть Україні здобути Перемогу над клятим ворогом. Обов’язково переможемо!" – резюмував Владислав Трубіцин.

У свою чергу начальник Полтавської військової цивільної адміністрації Дмитро Лунін після проведення аукціону заявив, що такі заходи наближають Україну до мирного життя.

"Головне благо, якого ми всі прагнемо, – це мир. А мир – це наша Перемога. А наша Перемога – це потужні та непереможні Збройні Сили України. Тому кожна гривня, спрямована на купівлю лотів, сьогодні піде на зміцнення Збройних Сил України і зрештою на Перемогу. Кожний куплений сьогодні лот допоможе озброїти, вдягнути, обігріти, врятувати наших воїнів. Більше трьох млн грн вдалося зібрати на цьому аукціоні. Усі кошти будуть направлені на потреби підрозділів ЗСУ", – заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Нагадаємо, влітку на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві відбувся вечір-аукціон "Перемога починається з тебе". Тоді було зібрано майже 4 млн. гривень, які були витрачені на потреби захисників України. Владислав Трубіцин тоді підкреслив, що аукціон показав єдність та згуртованість українського суспільства і готовність робити все необхідне для перемоги і на фронті, і в тилу.