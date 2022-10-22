Дожди и тепло: синоптик рассказала, какой будет погода 23 октября

Несмотря на дождливую погоду, резкое и серьезное похолодание украинцам пока не грозит.

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Воскресенье, 23 октября, будет в Украине облачным и дождливым: осадки ожидаются в ночью и утром в западных областях, затем переместятся в северные, южные и центральные регионы Украины, достигнув к вечеру восточных областей. Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Во второй половине дня на западе, севере, части центра и в Одесской области обойдется без существенных осадков.

Что касается температуры воздуха, что средний показатель ртутных столбиков составит +10+14 градусов. Теплее всего будет в западных областях и в южной части, где ожидается +14 +18 градусов. В Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях будет прохладнее – от +8 до +12.

Воскресенье в столице будет дождливым, а воздух прогреется до +11 +12. В понедельник столбики термометров поднимутся до +14 +16 градусов.

[ + – ] Погода на 23 октября Фото: meteoprog.ua

Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни Украине не грозит резкое похолодание, поэтому отсутствие отопления не будет критичным, поэтому пледа и теплой одежды должно хватить, чтобы не замерзнуть в квартире. А вот периодические дожди на протяжении недели вполне вероятны.

Тем временем украинские энергетические компании сообщили о том, что в связи с серьезными разрушениями объектов инфраструктуры в 10 регионах страны и Киеве снова будут веерные отключения электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы ремонтные бригады смогли устранить последствия прилетов, а также для избежания перегрузки сетей и новых аварий на них.