Дощі та тепло: синоптикиня розповіла, якою буде погода 23 жовтня

Незважаючи на дощову погоду, різке та серйозне похолодання українцям поки що не загрожує.

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Неділя, 23 жовтня, буде в Україні хмарною та дощовою: опади очікуються вночі та вранці у західних областях, потім перемістяться у північні, південні та центральні регіони України, досягнувши до вечора східних областей. Такий прогноз оприлюднила на своїй сторінці у Facebook відомий український синоптикиня Наталія Діденко.

У другій половині дня на заході, півночі, частині центру та на Одещині обійдеться без істотних опадів.

Щодо температури повітря, то середній показник ртутних стовпчиків складе +10+14 градусів. Найтепліше буде у західних областях та у південній частині, де очікується +14+18 градусів. У Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях буде прохолодніше – від +8 до +12.

Неділя у столиці буде дощовою, а повітря прогріється до +11+12. У понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +14+16 градусів.

[ + – ] Погода на 23 жовтня Фото: meteoprog.ua

Діденко прогнозує, що найближчими днями Україні не загрожує різке похолодання, тому відсутність опалення не буде критичною, тому пледу та теплого одягу має вистачити, щоб не замерзнути у квартирі. А ось періодичні дощі протягом тижня цілком імовірні.

Водночас українські енергетичні компанії повідомили про те, що у зв'язку із серйозними руйнуваннями об'єктів інфраструктури в 10 регіонах країни та Києві знову будуть віялові відключення електроенергії. Це необхідно для того, щоб ремонтні бригади змогли усунути наслідки прильотів, а також для уникнення навантаження мереж та нових аварій на них.