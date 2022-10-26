Григорий Козловский: "Мы реагируем на запросы военных и передаем то, что им необходимо"

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Львовский бизнесмен, бывший президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский передал на фронт очередной транш помощи – технику и оборудование.

Об этом сообщает сайт клуба.

На этот раз помощь была доставлена в 45-ю отдельную артиллерийскую бригаду, с которой у львовского футбольного клуба установились хорошие дружеские отношения.

Григорий Козловский отметил, что футбольный клуб "Рух" с первых недель военного вторжения помогает нашим военнослужащим. "Мы собираем информацию о том, в чем есть острая необходимость на данный момент и оперативно удовлетворяем эти потребности. Поскольку мы хорошо информированы о том, что происходит на передовой, у нас есть возможность быстро и эффективно закрывать все вопросы", — заявил Григорий Козловский.

На этот раз 45-я бригада получила от "Руха" оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочее.

По словам командира 45-й отдельной артиллерийской бригады Олега Файдюка, доставлена именно та техника и оборудование, в которой больше всего нуждаются бойцы.

"Техника есть, но она часто ломается. Особенно колеса – потому, что на передовой осколки, большое количество железа, нужно их менять. Но всегда новые ставить не будешь. Поэтому я искренне признателен за то, что Григорий Козловский нам помог", — подчеркнул Файдюк.

Справка. 45-я отдельная артиллерийская бригада – это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году в составе корпуса резерва. Его дислокацию запланирована во Львовской области.

Футбольный клуб "Рух" был основан в 2003 году. Начиная с сезона 2016/2017, получил профессиональный статус. Серебряный призер второй лиги Украины (2016—2017).