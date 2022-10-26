Григорій Козловський: "Ми реагуємо на запити військових та передаємо те, що їм необхідно"

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Львівський бізнесмен, колишній президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський передав на фронт черговий транш допомоги – техніку та обладнання.

Про це повідомляє сайт клубу.

Цього разу допомогу було доставлено до 45-ї окремої артилерійської бригади, з якою у львівського футбольного клубу встановилися гарні дружні стосунки.

Григорій Козловський зазначив, що футбольний клуб "Рух" із перших тижнів військового вторгнення допомагає нашим військовослужбовцям. "Ми збираємо інформацію про те, в чому є гостра необхідність на даний момент і оперативно задовольняємо ці потреби. Оскільки ми добре поінформовані про те, що відбувається на передовій, ми маємо можливість швидко та ефективно закривати всі питання", — заявив Григорій Козловський.

Цього разу 45-а бригада отримала від "Руху" обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки та інше.

За словами командира 45-ї окремої артилерійської бригади Олега Файдюка, доставлена саме та техніка та обладнання, якої найбільше потребують бійці.

"Техніка є, але вона часто ламається. Особливо колеса – тому що на передовій уламки, велика кількість заліза, треба їх міняти. Але завжди нові ставити не будеш. Тому я щиро вдячний за те, що Григорій Козловський нам допоміг", — наголосив Файдюк.

Довідка. 45-а окрема артилерійська бригада – це підрозділ ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, створений у 2014 році у складі корпусу резерву. Його дислокацію заплановано на Львівщині.

Футбольний клуб "Рух" було засновано у 2003 році. Починаючи з сезону 2016/2017, набув професійного статусу. Срібний призер другої ліги України (2016—2017).