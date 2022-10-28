Задействуют бред и теории заговора: какие нарративы в Европе продвигает Россия об Украине

С поддержкой Запада Украина продолжает эффективно сопротивляться российским оккупантам, поэтому пропаганда РФ становится все более агрессивной — путем трансляции новых фейков и теорий заговора Россия пытается взорвать западные общества.

Related video

Центр стратегических коммуникаций проанализировал российские месседжи в Европе за последнее время по данным мониторинга Ukraine War Disinfo Working Group, сообщает "Главком".

Популярные нарративы российской пропаганды в Чехии утверждают:

Россия воюет не в полную силу, но из-за значительных потерь у нее не может быть выбора, кроме как применить ядерное оружие;

Россия только начинает вести войну и пойдет в решительное наступление между ноябрем 2022 и февралем 2023;

взрыв на Керченском мосту — это "украинский терроризм";

западные общества выступают против санкций в отношении России и против дальнейшей помощи Украине;

США и НАТО будут принимать или уже принимают непосредственное участие в войне;

Запад принесет в жертву Восточную и Центральную Европу, если война расширится;

Запад пытается уничтожить славянские народы;

лидеры Запада являются членами сатанинской секты, масонами или иллюминатами;

война является результатом заговора, возглавляемого евреями, что, конечно, связывается с еврейским происхождением президента Зеленского.

Но работает роспропаганда не только в Чехии.

В частности, в Болгарии звучит месседж, что Запад был, есть и будет расистским.

В Эстонии через ультраправые источники запускают тезисы, что украинские беженцы — это этнические россияне, и на самом деле они — трудовые мигранты, а не беженцы. Таким образом, украинцы подрывают стабильность Эстонии и ее традиции, русифицируя школы и заставляя настоящих эстонцев уезжать за границу. Кроме того, в Эстонии говорят, что Украина может готовить ядерный удар. Мол, Зеленский сделал много безумных заявлений, неоднократно пытался затянуть НАТО в Третью мировую войну и, возможно, предложил актеру Шону Пенну пролоббировать ядерный удар против России.

В Польше роспропаганда выставляет украинцев корыстными и бескультурными, призывает к "деукраинизации" страны и напоминает исторические конфликты, после которых поляки не должны помогать украинцам.

Кроме того, по всей Европе в последнее время стало больше нарративов, что США и НАТО непосредственно принимают участие в войне, что Украина проигрывает войну, что украинцы террористы нападают на мирных людей и совершают военные преступления.