Пускають в дію маячню та теорії змови: які наративи у Європі просуває Росія про Україну

З підтримкою Заходу Україна продовжує ефективно чинити опір російським окупантам, через що пропаганда РФ стає все агресивнішою — шляхом трансляції нових фейків та теорій змови Росія намагається підірвати західні суспільства.

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Центр стратегічних комунікацій проаналізував російські меседжі в Європі за останній час за даними моніторингу Ukraine War Disinfo Working Group, повідомляє "Главком".

Популярні наративи російської пропаганди в Чехії стверджують:

Росія воює не у повну силу, але через значні втрати у неї може не бути вибору, окрім як застосувати ядерну зброю;

Росія тільки починає вести війну і піде у рішучий наступ між листопадом 2022 і лютим 2023 року;

вибух на Керченському мосту — це "український тероризм";

західні суспільства виступають проти санкцій щодо Росії та проти подальшої допомоги Україні;

США та НАТО братимуть або вже беруть безпосередню участь у війні;

Захід принесе в жертву Східну та Центральну Європу, якщо війна розшириться;

Захід намагається знищити слов'янські народи;

лідери Заходу є членами сатанинської секти, масонами або ілюмінатами;

війна є результатом змови, яку очолюють євреї, що, звичайно, пов'язується з єврейським походженням президента Зеленського.

Але працює роспропаганда не лише в Чехії.

Зокрема, у Болгарії звучить меседж, що Захід був, є і залишатиметься расистським.

В Естонії через ультраправі джерела запускають тези, що українські біженці — це етнічні росіяни, і насправді вони — трудові мігранти, а не біженці. Таким чином, українці підривають стабільність Естонії та її традиції, русифікуючи школи і змушуючи справжніх естонців виїжджати за кордон. Крім того, в Естонії говорять, що й Україна може готувати ядерний удар. Мовляв, Зеленський зробив багато божевільних заяв, неодноразово намагався затягнути НАТО в Третю світову війну і навіть, можливо, запропонував актору Шону Пенну пролобіювати ядерний удар проти Росії.

У Польщі роспропаганда виставляє українців корисливими та безкультурними, закликає до "деукраїнізації" країни і нагадує історичні конфлікти, після яких поляки не мали б допомагати українцям.

Крім того, по всій Європі останнім часом стало більше наративів, що США і НАТО безпосередньо приймають участь у війні, що Україна програє війну, що українці терористи, нападають на мирних людей та чинять воєнні злочини.