Перевод часов на зимнее время 2022: как будет крутить стрелки Украина во время войны

По состоянию на сейчас большинство регионов Украины перейдут на традиционное для нашей страны "зимнее" время. А вот на временно оккупированных территориях людей заставляют жить и дальше по фактически "московскому" времени.

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В это воскресенье, 30 октября, Украине перейдет на "зимнее время". В этом году перевод стрелок часов совпал с боевыми действиями на территории нашей страны, энергетическим кризисом и режимом жесткой экономии энергоресурсов.

Фокус разбирался, когда и как переводить часы в 2022 году.

Для чего было придумано "летнее время"

Вопрос "Когда и куда переводить часы" стал актуальным для украинцев только в 1981 году. Тогда люди впервые перевели стрелки в марте на час вперед, а в конце октября вернули их в исходное положение, переставив на час назад.

После распада СССР в 1991 году Украина продолжила "крутить стрелки". А в 1996 году переход на "летнее" и "зимнее" время был закреплен законодательно.

Изначально перевод часов на час вперед оправдывали тем, что за счет увелечения светового дня удается сэкономить электроэнергию, которая затрачивается на освещение улиц и домов. Однако практика показала, что даже с переходом на "летнее время" энергосистема продолжает испытывать нагрузку за счет энергоемких промышленных предприятий и использования людьми бытовых приборов.

Почему в Украине хотели запретить перевод часов и что из этого вышло

В Украине было несколько попыток запретить перевод часов.

В 2011 году депутаты не смогли прийти к единому мнению, какое время нужно оставить – летнее или зимнее.

А 9 октября 2020 года спикер парламента Руслан Стефанчук внес в ВРУ законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине".

Стефанчук предлагал не переводить часы, начиная с 25 октября 2020 года, установить на всей территории так называемое "киевское время" (по часовому поясу UTC +2) и провести минимальную коррекцию секунд, если это потребуется.

Актуальность своего законопроекта об отмене перехода на "летнее" время Стефанчук аргументировал заботой о здоровье граждан, сославшись на мнения медиков, и потребностями национальной безопасности (чтоб принудительно не устанавливать на территории Украины так называемое "московское" время).

В первом чтении "за" проголосовали 277 народных депутатов, а вот во втором чтении законопроекту Руслана Стефанчука не хватило голосов: зеленую кнопку нажали только 212 парламентариев.

Перевод часов на оккупированных территориях: что об этом известно

Перевод часов в Запорожской области в 2022 году может не состоятся. По крайней мере, оккупационная российская администрация на временно захваченных ВС РФ территориях запретила переводить стрелки часов на час назад. Ведь в таком случае область перейдет на традиционное "киевское" время. А по состоянию на сейчас, живя по "летнему" времени, оккупированные регионы находятся в одном часовой поясе с Москвой.

Сама РФ отменила перевод часов еще в 2014 году. Сделать то же украинцев на оккупированных территориях призвал коллаборант и самопровозглашенный мэр Энергодара. По его мнению, перевод часов на час назад в 2022 году — это "кривотолки, кторые устраивает Украина".

Как перевод часов влияет на здоровье человека

Резкий переход с "летнего" на "зимнее" время и наоборот приводит к смене биологических ритмов человека, что негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается трудоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Научные исследования связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной системы, поскольку они прерывают биологические циклы. Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

Когда и куда переводить стрелки часов в 2022 году

В последнее воскресенье октября, 30 числа, в 4:00 нужно будет перевести стрелки часов на один час назад, установив таким образом стрелку на отметке 3:00.

Если у вас механические часы, сделать эту манипуляцию придется вручную. В то время как современные смарт-часы, фитнес браслеты, смартфоны, планшеты и ноутбуки переходят на "зимнее" время автоматически.

Фокус уже писал о том, как перевод часов сказывается на жизни людей. В топ-последствий — увеличение числа ДТП, ухудшение самочувствия и усталость.

Также мы писали о том, что в 2018 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал отменить перевод стрелок часов. До этого Европарламент подготовил проект резолюции с призывом к Еврокомиссии отменить сезонный перевод стрелок часов.