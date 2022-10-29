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Украина

Перевод часов на зимнее время 2022: как будет крутить стрелки Украина во время войны

часы, будильник, снежинка, снег
Украина 30 октября перейдет на "зимнее" время

По состоянию на сейчас большинство регионов Украины перейдут на традиционное для нашей страны "зимнее" время. А вот на временно оккупированных территориях людей заставляют жить и дальше по фактически "московскому" времени.

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В это воскресенье, 30 октября, Украине перейдет на "зимнее время". В этом году перевод стрелок часов совпал с боевыми действиями на территории нашей страны, энергетическим кризисом и режимом жесткой экономии энергоресурсов.

Фокус разбирался, когда и как переводить часы в 2022 году.

Для чего было придумано "летнее время"

Вопрос "Когда и куда переводить часы" стал актуальным для украинцев только в 1981 году. Тогда люди впервые перевели стрелки в марте на час вперед, а в конце октября вернули их в исходное положение, переставив на час назад.

После распада СССР в 1991 году Украина продолжила "крутить стрелки". А в 1996 году переход на "летнее" и "зимнее" время был закреплен законодательно.

Изначально перевод часов на час вперед оправдывали тем, что за счет увелечения светового дня удается сэкономить электроэнергию, которая затрачивается на освещение улиц и домов. Однако практика показала, что даже с переходом на "летнее время" энергосистема продолжает испытывать нагрузку за счет энергоемких промышленных предприятий и использования людьми бытовых приборов.

Почему в Украине хотели запретить перевод часов и что из этого вышло

В Украине было несколько попыток запретить перевод часов.

В 2011 году депутаты не смогли прийти к единому мнению, какое время нужно оставить – летнее или зимнее.

А 9 октября 2020 года спикер парламента Руслан Стефанчук внес в ВРУ законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине".

Стефанчук предлагал не переводить часы, начиная с 25 октября 2020 года, установить на всей территории так называемое "киевское время" (по часовому поясу UTC +2) и провести минимальную коррекцию секунд, если это потребуется.

Актуальность своего законопроекта об отмене перехода на "летнее" время Стефанчук аргументировал заботой о здоровье граждан, сославшись на мнения медиков, и потребностями национальной безопасности (чтоб принудительно не устанавливать на территории Украины так называемое "московское" время).

В первом чтении "за" проголосовали 277 народных депутатов, а вот во втором чтении законопроекту Руслана Стефанчука не хватило голосов: зеленую кнопку нажали только 212 парламентариев.

Перевод часов на оккупированных территориях: что об этом известно

Перевод часов в Запорожской области в 2022 году может не состоятся. По крайней мере, оккупационная российская администрация на временно захваченных ВС РФ территориях запретила переводить стрелки часов на час назад. Ведь в таком случае область перейдет на традиционное "киевское" время. А по состоянию на сейчас, живя по "летнему" времени, оккупированные регионы находятся в одном часовой поясе с Москвой.

Сама РФ отменила перевод часов еще в 2014 году. Сделать то же украинцев на оккупированных территориях призвал коллаборант и самопровозглашенный мэр Энергодара. По его мнению, перевод часов на час назад в 2022 году — это "кривотолки, кторые устраивает Украина".

Как перевод часов влияет на здоровье человека

Резкий переход с "летнего" на "зимнее" время и наоборот приводит к смене биологических ритмов человека, что негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается трудоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Научные исследования связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной системы, поскольку они прерывают биологические циклы. Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

Когда и куда переводить стрелки часов в 2022 году

В последнее воскресенье октября, 30 числа, в 4:00 нужно будет перевести стрелки часов на один час назад, установив таким образом стрелку на отметке 3:00.

Если у вас механические часы, сделать эту манипуляцию придется вручную. В то время как современные смарт-часы, фитнес браслеты, смартфоны, планшеты и ноутбуки переходят на "зимнее" время автоматически.

Фокус уже писал о том, как перевод часов сказывается на жизни людей. В топ-последствий — увеличение числа ДТП, ухудшение самочувствия и усталость.

Также мы писали о том, что в 2018 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал отменить перевод стрелок часов. До этого Европарламент подготовил проект резолюции с призывом к Еврокомиссии отменить сезонный перевод стрелок часов.