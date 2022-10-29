Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Переведення годинників на зимовий час 2022: як крутитиме стрілки Україна під час війни

годинник, будильник, сніжинка, сніг
Україна 30 жовтня перейде на "зимовий" час

Станом на сьогодні більшість регіонів України перейдуть на традиційний для нашої країни "зимовий" час. А ось на тимчасово окупованих територіях людей змушують жити й далі за фактично "московським" часом.

Related video

Цієї неділі, 30 жовтня, Україні перейде на "зимовий час". Цього року переведення стрілок годинника збіглося з бойовими діями на території нашої країни, енергетичною кризою та режимом жорсткої економії енергоресурсів.

Фокус розбирався, коли та як переводити годинник у 2022 році.

Для чого придумали "літній час"

Питання "коли й куди переводити годинник" стало актуальним для українців лише 1981 року. Тоді люди вперше перевели стрілки в березні на годину вперед, а наприкінці жовтня повернули їх у вихідне становище, переставивши на годину тому.

Після розпаду СРСР 1991 року Україна продовжила "крутити стрілки". А 1996 року перехід на "літній" і "зимовий" час був закріплений законодавчо.

Спочатку переведення годинника на годину вперед виправдовували тим, що за рахунок збільшення світлового дня вдається заощадити електроенергію, яка витрачається на освітлення вулиць і будинків. Проте практика показала, що навіть із переходом на "літній час" енергосистема продовжує відчувати навантаження за рахунок енергоємних промислових підприємств і використання людьми побутових приладів.

Чому в Україні хотіли заборонити переведення годинників і що з цього вийшло

В Україні було кілька спроб заборонити переведення годинників.

2011 року депутати не змогли дійти єдиної думки, який час треба залишити — літній чи зимовий.

А 9 жовтня 2020 року речник парламенту Руслан Стефанчук вніс до ВРУ законопроєкт № 4201 "Про обчислення часу в Україні".

Стефанчук пропонував не переводити годинник, починаючи з 25 жовтня 2020 року, встановити на всій території так званий "київський час" (за часовим поясом UTC+2) та провести мінімальну корекцію секунд, якщо це буде потрібно.

Актуальність свого законопроекту про відміну переходу на "літній" час Стефанчук аргументував турботою про здоров'я громадян, пославшись на думки медиків, і потребами національної безпеки (щоб примусово не встановлювати на території України так званий "московський" час).

У першому читанні "за" проголосували 277 народних депутатів, а ось у другому читанні законопроєкту Руслана Стефанчука забракло голосів: зелену кнопку натиснули лише 212 парламентаріїв.

Переклад годинників на окупованих територіях: що про це відомо

Переведення годинників у Запорізькій області у 2022 році може не відбутися. Принаймні окупаційна російська адміністрація на тимчасово захоплених ЗС РФ територіях заборонила переводити стрілки годинника на годину тому. Адже в такому разі область перейде на традиційний "київський" час. А станом на зараз, живучи за "літнім" часом, окуповані регіони перебувають в одному часовому поясі з Москвою.

Сама РФ скасувала переведення годинників ще к 2014 році. Зробити те саме українців на окупованих територіях закликав колаборант і самопроголошений мер Енергодара. На його думку, переведення годинника на годину тому у 2022 році — це "кривосуддя, яке влаштовує Україна".

Як переведення годинника впливає на здоров'я людини

Різкий перехід із "літнього" на "зимовий" час і навпаки призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативно позначається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної системи, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

Коли й куди переводити стрілки годинника у 2022 році

В останню неділю жовтня, 30 числа, о 4:00 потрібно буде перевести стрілки годинника на одну годину тому, встановивши таким чином стрілку на позначці три години.

Якщо у вас механічний годинник, зробити цю маніпуляцію доведеться вручну. Водночас сучасний смартгодинникм, фітнесбраслети, смартфони, планшети й ноутбуки переходять на "зимовий" час автоматично.

Фокус уже писав про те, як переклад годинника позначається на житті людей. У топнаслідках — збільшення числа ДТП, погіршення самопочуття та втома.

Також ми писали про те, що у 2018 році голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв скасувати переведення стрілок годинника. До цього Європарламент підготував проєкт резолюції із закликом до Єврокомісії скасувати сезонне переведення стрілок годинника.