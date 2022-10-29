Переведення годинників на зимовий час 2022: як крутитиме стрілки Україна під час війни

Станом на сьогодні більшість регіонів України перейдуть на традиційний для нашої країни "зимовий" час. А ось на тимчасово окупованих територіях людей змушують жити й далі за фактично "московським" часом.

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Цієї неділі, 30 жовтня, Україні перейде на "зимовий час". Цього року переведення стрілок годинника збіглося з бойовими діями на території нашої країни, енергетичною кризою та режимом жорсткої економії енергоресурсів.

Фокус розбирався, коли та як переводити годинник у 2022 році.

Для чого придумали "літній час"

Питання "коли й куди переводити годинник" стало актуальним для українців лише 1981 року. Тоді люди вперше перевели стрілки в березні на годину вперед, а наприкінці жовтня повернули їх у вихідне становище, переставивши на годину тому.

Після розпаду СРСР 1991 року Україна продовжила "крутити стрілки". А 1996 року перехід на "літній" і "зимовий" час був закріплений законодавчо.

Спочатку переведення годинника на годину вперед виправдовували тим, що за рахунок збільшення світлового дня вдається заощадити електроенергію, яка витрачається на освітлення вулиць і будинків. Проте практика показала, що навіть із переходом на "літній час" енергосистема продовжує відчувати навантаження за рахунок енергоємних промислових підприємств і використання людьми побутових приладів.

Чому в Україні хотіли заборонити переведення годинників і що з цього вийшло

В Україні було кілька спроб заборонити переведення годинників.

2011 року депутати не змогли дійти єдиної думки, який час треба залишити — літній чи зимовий.

А 9 жовтня 2020 року речник парламенту Руслан Стефанчук вніс до ВРУ законопроєкт № 4201 "Про обчислення часу в Україні".

Стефанчук пропонував не переводити годинник, починаючи з 25 жовтня 2020 року, встановити на всій території так званий "київський час" (за часовим поясом UTC+2) та провести мінімальну корекцію секунд, якщо це буде потрібно.

Актуальність свого законопроекту про відміну переходу на "літній" час Стефанчук аргументував турботою про здоров'я громадян, пославшись на думки медиків, і потребами національної безпеки (щоб примусово не встановлювати на території України так званий "московський" час).

У першому читанні "за" проголосували 277 народних депутатів, а ось у другому читанні законопроєкту Руслана Стефанчука забракло голосів: зелену кнопку натиснули лише 212 парламентаріїв.

Переклад годинників на окупованих територіях: що про це відомо

Переведення годинників у Запорізькій області у 2022 році може не відбутися. Принаймні окупаційна російська адміністрація на тимчасово захоплених ЗС РФ територіях заборонила переводити стрілки годинника на годину тому. Адже в такому разі область перейде на традиційний "київський" час. А станом на зараз, живучи за "літнім" часом, окуповані регіони перебувають в одному часовому поясі з Москвою.

Сама РФ скасувала переведення годинників ще к 2014 році. Зробити те саме українців на окупованих територіях закликав колаборант і самопроголошений мер Енергодара. На його думку, переведення годинника на годину тому у 2022 році — це "кривосуддя, яке влаштовує Україна".

Як переведення годинника впливає на здоров'я людини

Різкий перехід із "літнього" на "зимовий" час і навпаки призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативно позначається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної системи, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

Коли й куди переводити стрілки годинника у 2022 році

В останню неділю жовтня, 30 числа, о 4:00 потрібно буде перевести стрілки годинника на одну годину тому, встановивши таким чином стрілку на позначці три години.

Якщо у вас механічний годинник, зробити цю маніпуляцію доведеться вручну. Водночас сучасний смартгодинникм, фітнесбраслети, смартфони, планшети й ноутбуки переходять на "зимовий" час автоматично.

Фокус уже писав про те, як переклад годинника позначається на житті людей. У топнаслідках — збільшення числа ДТП, погіршення самопочуття та втома.

Також ми писали про те, що у 2018 році голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв скасувати переведення стрілок годинника. До цього Європарламент підготував проєкт резолюції із закликом до Єврокомісії скасувати сезонне переведення стрілок годинника.