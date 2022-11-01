Директор лесхоза Юрий Сойма построил схему разворовывания леса на Закарпатье, - СМИ

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На Закарпатье директор Великобычковского лесоохотничьего хозяйства Юрий Сойма выстроил коррупционную схему с участием своих ближайших родственников и некоторых подчиненных, при помощи которой много лет разворовывал лес

Об этом пишет издание "Delo.UA" в статье "Лесная мафия Закарпатья. Почему фигуранта международного коррупционного скандала Сойму до сих пор не могут уволить".

Издание пишет, что Юрий Сойма был назначен директором Великобычковского ЛОХ еще в 2014 году и "сразу же начал выстраивать схему незаконной вырубки и продажи леса. Ключевую роль в этой схеме стали играть: его родной брат Степан Сойма, который является собственником лесообрабатывающего предприятия; племянник Юрия Соймы Обрыский С.В, который занимает должность лесничего Верхне-Водянского лесничества; главный инженер Великобычковского ЛОХ Демьянчук М.В.; родной сын Юрия Соймы – Сойма Юрий Юрьевич, который занял должность мастера транспортно-ремонтного цеха, но по факту, используя родственные связи, руководил цехом. Сегодня же сын Юрия Соймы занимает должность директора ГП "Хустское ЛОХ".

Разумеется, говорится в статье, в схему вовлечено и много других людей, как на низовом уровне – рабочие, лесничие и т.д., "так и в органах власти Раховского района, а позже территориальной громады, правоохранительных органах и т.д. Задача последних – прикрытие незаконной деятельности в лесохозяйстве".

"Окружив себя родственниками и доверенными лицами, и уволив из лесохозяйства всех, кто был не согласен с его стилем руководства и незаконной деятельностью, Юрий Сойма наладил работу, которая приносила участникам схема огромные доходы", — пишет издание.

После начала полномасштабного российского вторжения Сойма и его соратники, как отмечают журналисты, "создали разветвленную сеть разворовывания и сбыта дров и деловой древесины. Так дрова лесхоз выписывал бесплатно на подставных лиц, а после реализовывал жителям сел по завышенным ценам".

"Кроме того, через фирму брата Юрия Соймы и при содействии группы лесничих лесхоз продавал деловую древесину под видом дровятника, получая на каждом кубометре такого сырья более 1000 грн дохода. Также брату Юрия Соймы ежедневно лесхоз отправлял несколько лесовозов, используя по нескольку раз одни и те же документы и бирки маркировки. В результате такой деятельности Соймы и его партнеров, государство несет несколько сотен тыс. грн убытков в месяц. В год же стоимость разворованного исчисляется миллионами", — говорится в статье.

Незаконная деятельность такого масштаба, отмечают авторы, просто не могла остаться незамеченной и в марте ГБР предъявила Сойме подозрение, а в октябре этого года два уголовных производства в отношении Юрия Соймы и его соратников были направлены в суд.

Однако Юрий Сойма, пишет издание, "все еще уверен в том, что его покровители в областной и украинской власти помогут ему и в этот раз избежать ответственности. Да и сам он пытается, используя свое влияние в Великом Бычкове, запугать всех возможных свидетелей. Остается надеяться, что хотя бы в условиях военного времени правоохранители и суд найдут управу на чиновника, чья незаконная деятельность уже давно очевидна для всех на Закарпатье".