Директор лісгоспу Юрій Сойма побудував схему розкрадання лісу на Закарпатті, — ЗМІ

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На Закарпатті директор Великобичківського лісомисливського господарства Юрій Сойма вибудував корупційну схему за участю своїх найближчих родичів та деяких підлеглих, за допомогою якої багато років розкрадав ліс.

Про це пише видання "Delo.UA" у статті "Лісова мафія Закарпаття. Чому фігуранта міжнародного корупційного скандалу Сойму досі не можуть звільнити".

Видання пише, що Юрія Сойма було призначено директором Великобичківського ЛОХ ще у 2014 році й той "відразу ж почав вибудовувати схему незаконної вирубки та продажу лісу. Ключову роль у цій схемі стали грати: його рідний брат Степан Сойма, який є власником лісообробного підприємства; племінник Юрія Сойми Обриський С.В, який обіймає посаду лісничого Верхньо-Водянського лісництва, головний інженер Великобичківського ЛОХ Дем'янчук М.В.;, керував цехом Сьогодні ж син Юрія Сойми обіймає посаду директора ДП "Хустське ЛОХ".

Зрозуміло, йдеться у статті, до схеми залучено і багато інших людей, як на низовому рівні – робітники, лісничі тощо, “так і в органах влади Рахівського району, а пізніше територіальної громади, правоохоронних органах тощо. останніх – прикриття незаконної діяльності у лісогосподарстві".

"Оточивши себе родичами та довіреними особами, і звільнивши з лісогосподарства всіх, хто не погоджувався з його стилем керівництва та незаконною діяльністю, Юрій Сойма налагодив роботу, яка приносила учасникам схема величезні доходи", — пише видання.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Сойма та його соратники, як зазначають журналісти, "створили розгалужену мережу розкрадання та збуту дров та ділової деревини. Так дрова лісгосп виписував безкоштовно на підставних осіб, а потім реалізовував мешканцям сіл за завищеними цінами".

"Крім того, через фірму брата Юрія Сойми та за сприяння групи лісничих лісгосп продавав ділову деревину під виглядом дров'ятника, отримуючи на кожному кубометрі такої сировини понад 1000 грн доходу. Також брату Юрія Сойми щодня лісгосп відправляв кілька лісовозів, використовуючи кілька разів один документи і бирки маркування. У результаті такої діяльності Сойми та її партнерів, держава зазнає кілька сотень тис. грн збитків на місяць. У рік же вартість розкраденого обчислюється мільйонами", — йдеться у статті.

Незаконна діяльність такого масштабу, зазначають автори, просто не могла залишитися непоміченою і в березні ГБР пред'явила Соймі підозру, а в жовтні цього року два кримінальні провадження стосовно Юрія Сойми та його соратників були направлені до суду.

Проте Юрій Сойма, пише видання, "все ще впевнений у тому, що його покровителі в обласній та українській владі допоможуть йому і цього разу уникнути відповідальності. Та й сам він намагається, використовуючи свій вплив у Великому Бичкові, залякати всіх можливих свідків. Залишається сподіватися, що хоча б в умовах воєнного часу правоохоронці та суд знайдуть управу на чиновника, чия незаконна діяльність вже давно очевидна для всіх на Закарпатті”.