Переезд в Чикаго: с чего начать и как обустроиться

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Украинцы продолжают переезжать в США в поисках безопасности. Обычно эмиграция дается проще, если перемещаться в соседнюю страну: ближе менталитет, законы, общие правила и даже язык понятнее. В США процесс адаптации может проходить сложнее.

Чтобы помочь вам быстрее обустроиться в новой стране, мы пообщались с экспертами BAZAR.club – ресурса для эмигрантов из стран Восточной Европы, переехавших в Штаты. И узнали, с чего стоит начать, если вы впервые в Чикаго. Вам понадобится доска объявлений Чикаго или хороший форум для эмигрантов. И вот что нужно сделать в первую очередь.

Найдите жилье – постоянное или временное

Найти жилье – вот что точно нужно сделать. Многочасовой перелет изматывает: вам понадобится место, чтобы пару дней отдохнуть. На Booking.com можно найти недорогой отель на пару дней, или хостел, если переезжаете single. На Airbnb и других подобных сайтах полно бюджетных апартаментов от собственников в разных районах города. Подберите десяток отелей/квартир и бронируйте перед самым отъездом лучший из вариантов, оказавшийся свободным.

Советуем сначала бронировать на короткий срок, а потом найти вариант на долгий срок. Так гораздо реальнее найти самое выгодное предложение. А еще каждый объект стоит смотреть лично: значение имеет не только сама квартира, но и здание, в котором она находится. Еще не забываем о районе. Самые престижные (и дорогие) районы города – северные. Приличное жилье недорого можно найти в западной части. А от некоторых районов лучше держаться подальше – это Garfield Park, Chatham и Greater Grand Crossing.

Решите вопрос с работой

В Чикаго достаточно работы для эмигрантов, но искать ее нужно заранее. Можно мониторить вакансии еще до переезда для понимания ситуации на рынке труда: каких специалистов ищут, какой опыт нужен, условия и уровень зарплат. Приготовьтесь к тому, что отклика на резюме можно ждать несколько недель.

Чтобы не сидеть на мели, можете найти временную работу и параллельно искать постоянную. Искать ее хорошо на сайтах, где есть объявления о работе в Чикаго от русскоязычных работодателей. Один из таких сайтов – BAZAR.club. У них можно спросить, что посмотреть в Чикаго в первую очередь. Научиться рабочим премудростям. Узнать об особенностях трудоустройства. Завести полезные знакомства.

Подтяните свое знание английского

Чем лучше вы будете знать английский, тем больше возможностей получите на старте. Без свободного владения не получится решить бытовые вопросы, наладить связи, найти высокооплачиваемую работу. Учить язык стоит еще дома: это заметно дешевле. Подойдет практически любой формат: автоматизированные онлайн-сервисы, онлайн-школы, индивидуальные уроки. Необязательно сдавать международные тесты: знание грамматики не так важно. Поэтому начинайте говорить как можно раньше. Прокачать разговорный английский можно на живых уроках с преподавателем или онлайн-занятиях с носителями. Многие тренируют английский в специальных приложениях и чатах: это совершенно бесплатно.

Переезд в США и попадание в англоязычную среду – это огромный плюс с точки зрения изучения языка. Но в живом общении люди редко затрагивают темы налогообложения, трудового законодательства, открытия счетов в банке. А без знания такой специфической лексики не обойтись. Чтобы изучить эти темы досконально, советуем на той же доске объявлений найти преподавателя/репетитора. И проходить с ним только те вопросы, в которых ваш английский "проседает". Выгода такого решения – вы работаете точечно по удобному графику. Минусы – стоимость занятий может быть высокой, особенно если учитель – нейтив (прим. носитель языка). Но в США тоже есть школы английского: здесь занятия дешевле и можно найти те, что ориентированы именно на русскоязычных эмигрантов.

Необязательно добиваться идеального результата по каждому из пунктов. Важнее расставить приоритеты и уделить максимум внимания самой сложной задаче. Пользуйтесь советами, полезными ресурсами и обязательно добьетесь желаемого!