Переїзд до Чикаго: з чого почати та як облаштуватись

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Українці продовжують переїжджати до США у пошуках безпеки. Зазвичай еміграція дається простіше, якщо переміщатися до сусідньої країни: схожий менталітет, закони, загальні правила і навіть мова зрозуміліша. У процес адаптації може відбуватися складніше.

Щоб допомогти вам швидше облаштуватись у новій країні, ми поспілкувалися з експертами BAZAR.club – ресурсом для емігрантів із країн Східної Європи, які переїхали до Штатів. І довідалися, з чого варто почати, якщо ви вперше в Чикаго. Вам знадобиться дошка оголошень Чикаго або хороший форум для емігрантів. Так ви зможете готувати собі ґрунт для переїзду навіть віддалено. І ось що потрібно зробити насамперед.

Знайдіть житло — постійне або тимчасове

Знайти житло — ось що точно потрібно зробити заздалегідь. Багатогодинний переліт вимотує: вам знадобиться місце, щоб кілька днів відпочити. На Booking.com можна знайти недорогий готель на пару днів, або хостел, якщо ви переїжджаєте single. На Airbnb та інших подібних сайтах повно бюджетних апартаментів від власників у різних районах міста. Підберіть десяток готелів/квартир у потрібному районі з добрими відгуками та помірною вартістю. І бронюйте перед самим від'їздом найкращий варіант, який виявився вільним.

Рекомендуємо спочатку бронювати на короткий термін. А на довгий термін орендувати вже після приїзду. Так набагато реальніше знайти найвигіднішу пропозицію. А ще кожен варіант варто дивитися особисто: значення має не лише сама квартира, а й будівля і розташування. Ще не забуваємо про район. Найпрестижніші (і найдорожчі) райони міста – північні. Пристойне житло недорого можна знайти в західній частині. А від деяких районів краще триматися якомога далі – це Garfield Park, Chatham та Greater Grand Crossing.

Розв'яжіть питання з роботою

У Чикаго достатньо роботи для емігрантів, але шукати її радимо заздалегідь. Можна моніторити вакансії ще до переїзду для розуміння ситуації на ринку праці: яких фахівців шукають частіше, який досвід потрібен, умови та рівень зарплат. Приготуйтеся до того, що на відповідь можна чекати кілька тижнів.

Щоб не сидіти на мілині, можете знайти тимчасову роботу та паралельно шукати постійну. Шукати її добре на сайтах, де є оголошення про роботу в Чикаго від російськомовних роботодавців. Один із таких сайтів – BAZAR.club. У них можна спитати, що подивитися в Чикаго насамперед, дізнатися про особливості працевлаштування, завести корисні знайомства.

Підтягніть свою англійську

Чим краще ви знатимете англійську, тим більше можливостей отримаєте на старті. Без вільного володіння не вдасться розв'язати побутові питання, налагодити зв'язки, знайти високооплачувану роботу. Вчити мову варто ще вдома: це значно дешевше. Підійде практично будь-який формат: онлайн-сервіси, онлайн-школи, індивідуальні уроки. Не обов'язково складати міжнародні тести: знання граматики не так важливо. Тому починайте говорити якомога раніше. Прокачати розмовну англійську можна на живих уроках з викладачем або онлайн-заняття з носіями. Багато хто тренує англійську в спеціальних додатках та чатах.

Переїзд до США та потрапляння в англомовне середовище – це величезний плюс із погляду вивчення мови. Але в живому спілкуванні люди рідко торкаються тем оподаткування, трудового законодавства, відкриття рахунків у банку. А без знання такої специфічної лексики не обійтись. Щоб вивчити ці теми досконало, радимо знайти викладача/репетитора. І проходити з ним тільки ті питання, в яких ваша англійська "просідає". Вигода такого рішення – ви працюєте точково за зручним графіком. Мінуси – вартість занять може бути високою, особливо якщо вчитель – нейтив (прим. — носій мови). Але в США теж є школи англійської: тут заняття дешевші і можна знайти ті, що орієнтовані саме на російськомовних емігрантів.

Не обов'язково досягати ідеального результату щодо кожного з пунктів. Важливіше розставити пріоритети та приділити максимум уваги найскладнішому завданню. Користуйтеся порадами, корисними ресурсами та обов'язково досягнете бажаного!