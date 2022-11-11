Почему Азербайджан – это не Россия, а Армения – не Украина, - СМИ

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В сентябре-октябре активисты армянской диаспоры, а также подпавшие под их влияние некоторые политики и муниципальные деятели Франции стали продвигать отожествление Азербайджана с РФ, а Армении с Украиной. Они пытаются уравнять российскую агрессию против Украины и действия Азербайджана по возвращению своих территорий, которые 30 лет находились под армянской оккупацией. Однако любые такие попытки лишены всяких оснований, утверждает 5 канал.

По информации журналистов, армянские вооруженные формирования оккупировали 20% суверенной территории Азербайджана, использовав армянских сепаратистов в Карабахе. При этом тысячи мирных азербайджанцев были убиты, а более миллиона вынуждены были покинуть свои дома. Так же, как рф подвергает ракетным обстрелам украинские города, в ходе Второй Карабахской войны Армения подвергла обстрелам российскими ракетами более 80 городов и сел Азербайджана и уничтожили около 500 мирных жителей азербайджанского села Ходжалы.

Как анализирует 5 канал, те европейские политики, которые пытаются уравнять действия Азербайджана по освобождению своих территорий с российской агрессией против Украины, стремятся достичь две цели: перенаправить от Украины ресурсы на военную и финансовую поддержку армянских сепаратистов в Карабахе и сместить внимание Евросоюза с агрессии РФ на "преступления" Азербайджана. Таким образом предпринимается попытка создать условия для начала переговоров о "перемирии", даже ценой признания аннексии Донбасса и Крыма. Это делается в интересах крупных европейских корпораций, стремящихся побыстрее вернуться к прежним отношениям с РФ.

3 октября шесть членов Сената Франции выдвинули проект резолюции с призывом добиваться международного осуждения Азербайджана за "массовых и военные преступления", а также введения Евросоюзом эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана. 11 октября на французском сайте Mesopinions.com появилось обращение от имени азербайджанского народа к Сенату и народу Франции. В нем отмечается, что "еще два года назад мы стали жертвой агрессии подобно тому, как теперь этот ужас переживает близкая нашим сердцам Украина". Менее чем за месяц эту петицию поддержали почти 100 000 человек.

С начала войны азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR бесплатно предоставила более 200 000 л топлива для скорой помощи и ГСЧС Украины. Азербайджан передал Украине более 900 тонн медикаментов, медоборудования и продовольствия на сумму более 15 млн евро и принял почти 4000 украинских беженцев.

Армения же в это время стала единственной страной, выступившей вместе с рф против приостановки российского представительства в Совете Европы. С 2014 г. представители Армении в международных организациях обычно голосовали против резолюций, осуждающих оккупацию Крыма и полномасштабную агрессию против Украины.

28 марта и 1 апреля турецкий телеканал Haber Global представил документальные материалы, включая спутниковые снимки, свидетельствующие об отправке в Украину четырех истребителей Су-30 с армянскими летчиками, а в сентябре вооруженные силы Армении приняли участие в совместных учениях с рф "Восток-2022".

Коллаборация правительства Армении с режимом путина носит совершенно открытый и очевидный характер. Попытки ослабить позиции Азербайджа в Европе – это лишь доказательство, что желание отобрать Карабах финансируется и инспирируется в москве.