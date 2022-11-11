Чому Азербайджан – це не Росія, а Вірменія – не Україна, — ЗМІ

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У вересні-жовтні активісти вірменської діаспори, а також деякі політики та муніципальні діячі Франції, що підпали під їх вплив, стали просувати ототожнення Азербайджану з Росією, а Вірменії з Україною. Вони намагаються зрівняти російську агресію проти України та дії Азербайджану щодо повернення своїх територій, які 30 років перебували під вірменською окупацією.

Однак будь-які такі спроби позбавлені будь-яких підстав, стверджує 5 канал.

Вірменські збройні формування окупували 20% суверенної території Азербайджану, використавши вірменських сепаратистів у Карабаху. При цьому тисячі мирних азербайджанців було вбито, а понад мільйон змушені були покинути свої будинки. Так само, як Росія обстрілює ракетами українські міста, під час Другої Карабахської війни Вірменія обстріляла російськими ракетами понад 80 міст і сіл Азербайджану і знищили близько 500 мирних жителів азербайджанського села Ходжали.

Як аналізує 5 канал, ті європейські політики, які намагаються зрівняти дії Азербайджану щодо звільнення своїх територій з російською агресією проти України, прагнуть досягти двох цілей: перенаправити від України ресурси на військову та фінансову підтримку вірменських сепаратистів у Карабасі та змістити увагу Євросоюзу з агресії РФ на "злочини" Азербайджану. Таким чином робиться спроба створити умови для початку переговорів про "перемир'я", навіть ціною визнання анексії Донбасу та Криму. Це робиться на користь великих європейських корпорацій, які прагнуть якнайшвидше повернутися до колишніх відносин з РФ.

3 жовтня шість членів Сенату Франції висунули проект резолюції із закликом домагатися міжнародного засудження Азербайджану за "масові та військові злочини", а також запровадження Євросоюзом ембарго на імпорт газу та нафти з Азербайджану. 11 жовтня на французькому сайті Mesopinions.com з'явилося звернення від імені азербайджанського народу до Сенату та народу Франції. У ньому наголошується, що "ще два роки тому ми стали жертвою агресії подібно до того, як тепер цей жах переживає близька нашим серцям Україна". Менш як за місяць цю петицію підтримали майже 100 тисяч осіб.

З початку війни азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR безкоштовно надала понад 200 000 л палива для швидкої допомоги та ДСНС України. Азербайджан передав Україні понад 900 тонн медикаментів, медобладнання та продовольства на суму понад 15 млн євро та прийняв майже 4000 українських біженців.

Вірменія ж у цей час стала єдиною країною, яка виступила разом з Росією проти припинення російського представництва в Раді Європи. З 2014 р. представники Вірменії у міжнародних організаціях зазвичай голосували проти резолюцій, які засуджують окупацію Криму та повномасштабну агресію проти України.

28 березня та 1 квітня турецький телеканал Haber Global представив документальні матеріали, включаючи супутникові знімки, що свідчать про відправку в Україну чотирьох винищувачів Су-30 з вірменськими льотчиками, а у вересні збройні сили Вірменії взяли участь у спільних навчаннях з Росії "Схід-2022".

Колаборація уряду Вірменії з режимом путіна має цілком відкритий і очевидний характер. Спроби послабити позиції Азербайджа у Європі – це лише доказ, що бажання відібрати Карабах фінансується та інспірується у Москві.