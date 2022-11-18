Все, что нужно знать о Черной пятнице

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Настоящие шопоголики каждый год с нетерпением ждут ноября. Заветная цель – "выхватить" крутые вещи значительно дешевле, чем они обычно стоят. Такую возможность дает Черная пятница, охватывающая почти все сегменты рынка. Чем она столь интересна и на самом ли деле приносит пользу? Разбираемся в популярных вопросах, касающихся таинственной Black Friday.

Откуда взялась Черная пятница и что она собой представляет?

В наше время под Черной пятницей подразумевается масштабная распродажа, стартующая после американского Дня благодарения. Он празднуется в последний ноябрьский четверг и под занавес в полночь запускает грандиозные скидки. Впрочем, так было далеко не всегда – изначально этот день не имел ничего общего с шопингом. История происхождения многогранная, покрытая домыслами и легендами. Впервые данное выражение прозвучало в 1869 году, когда из-за массового вброса драгметалла рухнул курс золота сразу на 30%. Затем его связывают с крахом на Уолл-Стрит и началом Великой депрессии в 1929 году. Если отойти от финансового подтекста, название появилось во второй половине 20-го века в полицейских сводках. Дороги Филадельфии из-за хаоса превращались в сплошные заторы, причем с давкой и жертвами, поэтому дорожная полиция окрестила транспортный коллапс наиболее подходящими словами.

Почему Черная пятница у нас проходит, если нет Дня благодарения?

Изобретение американцев постепенно распространилось по всему миру. Во-первых, это удачная рабочая схема – приурочить глобальный сейл к конкретной дате. Продавцы заранее готовятся, довольные покупатели в определенный момент находят нужные товары по приятной стоимости и каждая сторона в плюсе. Во-вторых, на территории Штатов у распродажного марафона поначалу предусматривался дополнительный смысл. Он позволял не только избавиться от залежавшихся вещей, но и предоставлял возможность запастись подарками к Рождеству. Если поначалу светлый праздник у нас наступал позже, то сегодня эта идея актуальна как никогда. Поэтому традиция не просто прижилась, но и активно поддерживается, трансформируется, совершенствуется.

А скидки-то реальные?

Некогда хитрые предприниматели действительно грешили поднятием цен примерно в середине месяца и затем якобы снижали. В итоге скидки либо получались гораздо меньше заявленных, либо по факту вовсе не наблюдались. По закону, с системой такого ценового регулирования нет никаких проблем. Однако они, естественно, возникали в другом направлении, и уличенные в обмане бизнесмены просто теряли репутацию. Исходя из опыта, серьезные компании и производители осознают, что доверие клиента очень дорого стоит, и работают честно. К тому же, прозрачность легко отследить путем личного мониторинга. Достаточно найти все необходимое, например, в конце октября, и периодически просматривать ценники на предмет колебаний.

Каковы тенденции последних лет?

Украинская Black Friday существует с 2013 года и весьма успешно. Она продолжается все выходные и часто переходит в киберпонедельник, ориентированный на онлайн-продажи. На протяжении недели в оффлайн-точках и на сайтах пестрят привлекательные, всевозможные скидочные предложения. Ценопад в среднем от 40-60% и нередко доходит до 90 процентов, затрагивает от косметики, одежды и обуви до электроники, бытовой техники, мебели и домашнего текстиля. Все чаще в нем участвуют известнейшие бренды, что делает горячую пору намного интереснее. Можно не просто выбрать хороший смартфон, а заполучить желанный флагман, купить не бюджетный ноутбук, а крутой игровой лэптоп или позволить себе не обычный агрегат для уборки, а умного робота. В целом, топ ожидаемых товаров в 2022 году выглядит следующим образом:

мобильные телефоны и повербанки, ноутбуки и планшеты, телевизоры, обогреватели, генераторы электричества и повербанки

У каждого магазина свои приоритеты в плане товарных позиций, выставляемых на распродажу. При этом в любом случае – мегаожидаемое событие года в мире шопинга гарантирует приятные покупки с максимальной выгодой.