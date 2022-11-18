Все, що потрібно знати про Чорну п'ятницю

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Справжні шопоголіки щороку з нетерпінням чекають на листопад. Заповітна мета — "схопити" круті речі значно дешевше, ніж вони коштують. Таку можливість дає Чорна п'ятниця, що охоплює майже всі сегменти ринку. Чим вона така цікава та чи справді приносить користь? Розбираємося в популярних питаннях, що стосуються таємничої Black Friday.

Звідки взялася Чорна п'ятниця та чим вона є?

У наш час під Чорною п'ятницею мається на увазі масштабний розпродаж, який стартує після американського Дня подяки. Він святкується в останній листопадовий четвер і під завісу опівночі запускає грандіозні знижки. Втім, так було далеко не завжди — спочатку цей день не мав нічого спільного з шопінгом. Історія походження багатогранна, вкрита домислами та легендами. Вперше цей вираз пролунав у 1869 році, коли через масове вкидання дорогоцінного металу впав курс золота відразу на 30%. Потім його пов'язують із крахом на Волл-стріт і початком Великої депресії в 1929 році. Якщо відійти від фінансового підтексту, назва з'явилася в другій половині 20 століття в поліцейських зведеннях. Дороги Філадельфії через хаос перетворювалися на суцільні затори, причому з тиснявою та жертвами, тому дорожня поліція охрестила транспортний колапс найбільш підходящими словами.

Чому Чорна п'ятниця проходить у нас, якщо немає Дня подяки?

Винахід американців поступово поширився в усьому світі. По-перше, це успішна робоча схема — приурочити глобальний сейл до конкретної дати. Продавці заздалегідь готуються, задоволені покупці в певний момент знаходять потрібні товари за приємною вартістю, кожна сторона в плюсі. По-друге, в Штатах у марафону розпродажу спочатку передбачався додатковий зміст. Він дозволяв не тільки позбутися речей, що залежалися, а й надавав можливість запастися подарунками до Різдва. Якщо спочатку світле свято в нас наступало пізніше, то сьогодні ця ідея є актуальною як ніколи. Тому традиція не просто прижилася, а й активно підтримується, трансформується, удосконалюється.

А знижки реальні?

Колись хитрі підприємці справді грішили зростанням цін приблизно в середині місяця й потім нібито знижували. У результаті знижки або виходили набагато меншими за заявлені, або фактично їх зовсім не було. За законом, із системою такого цінового регулювання немає жодних проблем. Однак вони, природно, виникали в іншому напрямі, і викриті в обмані бізнесмени втрачали репутацію. Виходячи з досвіду, серйозні компанії та виробники усвідомлюють, що довіра клієнта дуже дорого коштує, і працюють чесно. Крім того, прозорість легко відстежити шляхом особистого моніторингу. Достатньо знайти все необхідне, наприклад, наприкінці жовтня, і періодично переглядати цінники щодо коливань.

Які тенденції останніх років?

Українська Black Friday існує з 2013 року й дуже успішно. Вона продовжується всі вихідні й часто переходить у кіберпонеділок, орієнтований на онлайн-продаж. Протягом тижня в офлайн-точках і на сайтах рясніють привабливі, всілякі знижкові пропозиції. Цінопад у середньому від 40-60% і нерідко сягає 90 відсотків, зачіпає від косметики, одягу та взуття до електроніки, побутової техніки, меблів і домашнього текстилю. Все частіше в ньому беруть участь найвідоміші бренди, що робить гарячу пору набагато цікавішою. Можна не просто вибрати хороший смартфон, а отримати бажаний флагман, купити не бюджетний ноутбук, а крутий ігровий лептоп або дозволити собі не звичайний агрегат для прибирання, а розумний робот. Загалом, топ очікуваних товарів у 2022 році має такий вигляд:

мобільні телефони та повербанки, ноутбуки та планшети, телевізори, обігрівачі, генератори електрики та повербанки.

У кожного магазину свої пріоритети щодо товарних позицій, що виставляються на розпродаж. Водночас у будь-якому випадку мегаочікувана подія року у світі шопінгу гарантує приємні покупки з максимальною вигодою.