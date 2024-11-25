Євген Гартман: "eCommerce потрібні сучасні технічні рішення для зростання продажів"

Фахівець із цифрових рішень в електронній комерції розповів, як інноваційні технічні розробки приваблюють покупців онлайн-платформ.

З кожним роком дедалі більше людей роблять покупки на онлайн-платформах. За оцінками технологічної компанії Demand Sage, щорічний приріст становить 100 мільйонів осіб. І якщо 2020 року кількість онлайн-покупців становила 2,37 мільярда осіб, то до кінця поточного їх буде вже 2,71 мільярда. Водночас світовий ринок електронної комерції, вважають експерти Forbes Advisor, зросте до 6,3 трильйонів доларів із 5,8 трильйонів доларів у 2023-му. Індустрія eCommerce розвивається високими темпами і дедалі інтенсивніше використовує технології штучного інтелекту. Для IT-фахівців це означає підвищений попит на навички та досвід у таких галузях, як машинне навчання, наука про дані, стратегія в галузі ШІ та інших, каже підприємець Євген Гартман, засновник двох компаній, що створюють рішення для eCommerce, включно з системами моніторингу та аналізу, інтелектуальними комутаторами, віртуальними середовищами. Євген уже 15 років займається розробками для електронної комерції, зокрема із застосуванням штучного інтелекту. Серед його клієнтів — відомі бренди: Karl Lagerfeld, GoodYear та інші. Ми поговорили з талановитим розробником і управлінцем про те, як інноваційні методи сприяють розвитку електронної комерції, і як налаштувати команду на ефективну роботу.

Євгене, стрімкий розвиток електронної комерції та зростання обсягів онлайн-продажів змусили сферу eCommerce переглянути організацію бізнес-процесів і масштабно залучити до розроблення нових інструментів IT-фахівців. Які завдання стоять перед розробниками зараз?

Електронна комерція стає висококонкурентною, тому компаніям потрібні сучасні рішення, зокрема технічні, які забезпечать зростання обсягів продажів. Роботи в цій галузі для IT-фахівців дуже багато. Це розробка та оптимізація веб-сайтів і мобільних застосунків, поліпшення користувацького інтерфейсу, інтеграція з платіжними та логістичними системами, аналіз великих обсягів даних, щоб виявити тенденції й уподобання клієнтів, а також удосконалити бізнес-процеси. Також фахівці допомагають оцінити ефективність бізнесу, враховуючи всі канали взаємодії з клієнтами: соціальні мережі, пошукові системи, веб-сайт, застосунок, електронну пошту та інші.

Ваша компанія Mage Direct є частиною Overdose — великого міжнародного агентства з цифрової комерції — і відповідає за технічну реалізацію проєктів. Розкажіть докладніше про цю співпрацю.

З 2019 року ми успішно співпрацюємо з цією компанією, надаючи послуги в галузі маркетингу, SEO, брендингу, користувацького досвіду та дизайну інтерфейсу. Наша команда бере на себе весь технічний бік, починаючи з розробки з нуля і закінчуючи запуском у виробництво і подальшою підтримкою. Ми спеціалізуємося на створенні технічних рішень, їх впровадженні та інтеграції для великих eCommerce-платформ, призначених для ритейлерів. Наприклад, виконували роботу для таких брендів, як GoodYear, Karl Lagerfeld, Donna Karan, Patagonia та інших.

Над деякими проєктами ви працювали кілька місяців. Наскільки складними були рішення?

Основна складність полягала в тому, що замовники використовували застарілі платформи, і потрібно було інтегрувати в них сучасні інструменти. Наприклад, для найбільшої в Австралії компанії з догляду за домашніми тваринами Greencross ми за 11 місяців розробили рішення, частиною якого стала інтеграція з платформою FredHopper, що допомагає клієнтам легко знаходити необхідне в каталозі продуктів. У підсумку покупців стало більше, що призвело до збільшення онлайн-обороту компанії. Наш продукт наразі є основним рішенням для оптимізації маркетингу в eCommerce.

В українському офісі групи компаній Overdose ви є керуючим директором, за п'ять років ваша команда збільшилася вдвічі. Які принципи ви закладаєте в основу її формування та роботи?

Для мене важливо одночасно підвищувати якість роботи команди та її керованість. З моменту заснування бізнесу в березні 2017 року моїм головним фокусом завжди були люди. Навколо багато талановитих фахівців, і я шукаю серед них таких, у кого є бажання рости, хто любить доводити розпочате до кінця і розуміє, що робота — це марафон, а не спринт. Решти можна навчитися. Я прихильник прозорості в роботі та в структурі бізнесу. Уся моя команда має чітке уявлення про компанію, про те, що відбувається, де ми перебуваємо і куди рухаємося. Я відкрито обговорюю всі проблеми і намагаюся нічого не приховувати в роботі. Я вірю, що помилки — це джерело зростання, але для ефективної роботи їх потрібно знайти і проаналізувати, щоб можна було зробити висновки і поліпшити роботу і комфорт всієї команди.

Електронна комерція вважається сегментом з високою плинністю кадрів. У вас великий штат і багато співробітників працюють із вами вже понад п'ять років. Як вам вдається зберігати стабільність у колективі в період криз?

Під час пандемії, коли розвиток електронної комерції значно прискорився, мені доводилося наймати по 10 осіб на місяць, і наша команда зросла з 80 до 240 осіб. Для такої невеликої компанії це було серйозним викликом, але нам вдалося зберегти високі стандарти якості та процеси розробки. І згодом, з початком бойових дій в Україні, ми не втратили жодного клієнта, завершили всі проєкти в строк і продовжили роботу, хоч і меншою кількістю. Співробітники бачать, що їх цінують, дослухаються до їхньої думки, їхня праця добре оплачується, а в колективі здоровий мікроклімат. Моя команда була і залишається найбільшою в групі компаній. Наразі у нас близько 100 співробітників, тоді як загальна чисельність персоналу — 190, включно з офісами в Новій Зеландії та Австралії. У моїх планах створення платформи з навчальними матеріалами для менеджерів нижньої та середньої ланки з управління командою на основі моєї практики.

Завдяки вам і вашій команді компанія Mage Direct виросла з невеликого агентства в одного з лідерів Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а нещодавно ви заснували ще один бізнес, теж для цифрової комерції. Яку роль ви відводите йому?

Це окремий бренд із розробки та підтримки інтернет-магазинів Bridge Digital, йому кілька місяців. Поки що працюю над його розвитком на ринку США, але в будь-який момент його можна розширити або переключити на другий проєкт, який зараз теж у центрі моєї уваги. Він пов'язаний із впровадженням ШІ в бізнес: створенням асистентів для бізнесу і розумних радників з пошуку товару та підтримки користувачів для інтернет-магазинів.

Штучний інтелект проникає в усі сфери діяльності, eCommerce — не виняток. Ви теж пропонуєте на своїй платформі функції пошуку на основі ШІ і навіть написали наукову статтю на цю тему для "Міжнародного журналу новітніх інженерних та управлінських досліджень", чиї автори цього року були процитовані не менше 360 разів. Якій аудиторії адресована стаття і що в ній, коротко?

Стаття "Використання штучного інтелекту для персоналізації пошуку товарів в інтернет-магазинах" націлена на спеціалістів у галузі електронної комерції, розробників систем штучного інтелекту та дослідників, що цікавляться цифровою економікою та поведінкою споживачів в онлайн-просторі. У цій роботі я проаналізував і систематизував підходи до застосування ШІ для оптимізації пошукових систем в онлайн-ритейлі. Висновки можна подивитися в міжнародному журналі, він з відкритим доступом, тож з усіма висновками фахівці можуть вільно ознайомитися.

Ви є членом АСМ — найбільшої міжнародної освітньої та наукової спільноти в галузі обчислювальної техніки. Що вам дає робота в цій організації?

Кожна професійна спільнота, особливо міжнародна, відкриває безліч можливостей. Наша асоціація, наприклад, надає ресурси, які сприяють розвитку обчислювальної техніки як науки і професії, зокрема виділяючи сферу штучного інтелекту. У мене є можливість користуватися провідною цифровою бібліотекою в цій галузі, брати участь у великих конференціях, публікувати статті в провідних наукових журналах і багато іншого. Крім того, спілкування з колегами з усього світу збагачує мій досвід і приносить нові знання.

З чим пов'язані ваші найближчі плани?

Я пройшов сертифікацію з машинного навчання і працюю над SaaS-продуктом для eCommerce, щоб поліпшити можливості пошуку товарів, застосовуючи ШІ. У цьому напрямку я бачу високий потенціал. Моєю хмарною платформою зможе користуватися малий бізнес, у якого поки немає широкого доступу до штучного інтелекту, а я маю намір зробити його доступним для всіх.