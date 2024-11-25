Евгений Гартман: "eCommerce нужны современные технические решения для роста продаж"

Специалист по цифровым решениям в электронной коммерции рассказал, как инновационные технические разработки привлекают покупателей онлайн-платформ.

С каждым годом все больше людей делают покупки на онлайн-платформах. По оценкам технологической компании Demand Sage, ежегодный прирост составляет 100 миллионов человек. И если в 2020 году число онлайн-покупателей составляло 2,37 миллиарда человек, то к концу текущего их будет уже 2,71 миллиарда. При этом мировой рынок электронной коммерции, считают эксперты Forbes Advisor, вырастет до 6,3 триллионов долларов с 5,8 триллионов долларов в 2023-м. Индустрия eCommerce развивается высокими темпами и все интенсивнее использует технологии искусственного интеллекта. Для IT-специалистов это означает повышенный спрос на навыки и опыт в таких областях, как машинное обучение, наука о данных, стратегия в области ИИ и других, говорит предприниматель Евгений Гартман, основатель двух компаний, создающих решения для eCommerce, включая системы мониторинга и анализа, интеллектуальные коммутаторы, виртуальные среды. Евгений уже 15 лет занимается разработками для электронной коммерции, в том числе с применением искусственного интеллекта. Среди его клиентов — известные бренды: Karl Lagerfeld, GoodYear и другие. Мы поговорили с талантливым разработчиком и управленцем о том, как инновационные методы способствуют развитию электронной коммерции, и как настроить команду на эффективную работу.

Евгений, стремительное развитие электронной коммерции и рост объемов онлайн-продаж заставили сферу eCommerce пересмотреть организацию бизнес-процессов и масштабно привлечь к разработке новых инструментов IT-специалистов. Какие задачи стоят перед разработчиками сейчас?

Электронная коммерция становится высококонкурентной, и поэтому компаниям нужны современные решения, в том числе технические, которые обеспечат рост объемов продаж. Работы в этой области для IT-специалистов очень много. Это разработка и оптимизация веб-сайтов и мобильных приложений, улучшение пользовательского интерфейса, интеграция с платежными и логистическими системами, анализ больших объемов данных, чтобы выявить тенденции и предпочтения клиентов, а также усовершенствовать бизнес-процессы. Также специалисты помогают оценить эффективность бизнеса, учитывая все каналы взаимодействия с клиентами: социальные сети, поисковые системы, веб-сайт, приложение, электронную почту и другие.

Ваша компания Mage Direct является частью Overdose – крупного международного агентства по цифровой коммерции – и отвечает за техническую реализацию проектов. Расскажите подробнее об этом сотрудничестве.

С 2019 года мы успешно сотрудничаем с этой компанией, предоставляя услуги в области маркетинга, SEO, брендинга, пользовательского опыта и дизайна интерфейса. Наша команда берет на себя всю техническую сторону, начиная с разработки с нуля и заканчивая запуском в производство и последующей поддержкой. Мы специализируемся на создании технических решений, их внедрении и интеграции для крупных eCommerce-платформ, предназначенных для ритейлеров. Например, выполняли работу для таких брендов, как GoodYear, Karl Lagerfeld, Donna Karan, Patagonia и других.

Над некоторыми проектами вы трудились несколько месяцев. Насколько сложными были решения?

Основная сложность состояла в том, что заказчики использовали устаревшие платформы, и нужно было интегрировать в них современные инструменты. Например, для крупнейшей в Австралии компании по уходу за домашними животными Greencross мы за 11 месяцев разработали решение, частью которого стала интеграция с платформой FredHopper, что помогает клиентам легко находить необходимое в каталоге продуктов. В итоге покупателей стало больше, что привело к увеличению онлайн-оборота компании. Наш продукт в настоящее время является основным решением для оптимизации маркетинга в eCommerce.

В украинском офисе группы компаний Overdose вы являетесь управляющим директором, за пять лет ваша команда увеличилась вдвое. Какие принципы вы закладываете в основу ее формирования и работы?

Для меня важно одновременно повышать качество работы команды и ее управляемость. С момента основания бизнеса в марте 2017 года моим главным фокусом всегда были люди. Вокруг много талантливых специалистов, и я ищу среди них таких, у кого есть желание расти, кто любит доводить начатое до конца и понимает, что работа – это марафон, а не спринт. Остальному можно научиться. Я приверженец прозрачности в работе и в структуре бизнеса. Вся моя команда имеет ясное представление о компании, о том, что происходит, где мы находимся и куда движемся. Я открыто обсуждаю все проблемы и стараюсь ничего не скрывать в работе. Я верю, что ошибки – это источник роста, но для эффективной работы их нужно найти и проанализировать, чтобы можно было сделать выводы и улучшить работу и комфорт всей команды.

Электронная коммерция считается сегментом с высокой текучестью кадров. У вас большой штат и многие сотрудники работают с вами уже более пяти лет. Как вам удается сохранять стабильность в коллективе в период кризисов?

Во время пандемии, когда развитие электронной коммерции значительно ускорилось, мне приходилось нанимать по 10 человек в месяц, и наша команда выросла с 80 до 240 человек. Для такой небольшой компании это было серьезным вызовом, но нам удалось сохранить высокие стандарты качества и процессы разработки. И впоследствии, с началом боевых действий в Украине, мы не потеряли ни одного клиента, завершили все проекты в срок и продолжили работу, хоть и меньшим числом. Сотрудники видят, что их ценят, прислушиваются к их мнению, их труд хорошо оплачивается, а в коллективе здоровый микроклимат. Моя команда была и остается самой большой в группе компаний. На данный момент у нас около 100 сотрудников, тогда как общая численность персонала — 190, включая офисы в Новой Зеландии и Австралии. В моих планах создание платформы с обучающими материалами для менеджеров нижнего и среднего звена по управлению командой на основе моей практики.

Благодаря вам и вашей команде компания Mage Direct выросла из небольшого агентства в одного из лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона, а недавно вы основали еще один бизнес, тоже для цифровой коммерции. Какую роль вы отводите ему?

Это отдельный бренд по разработке и поддержке интернет-магазинов Bridge Digital, ему несколько месяцев. Пока работаю над его развитием на рынке США, но в любой момент его можно расширить или переключить на второй проект, который сейчас тоже в центре моего внимания. Он связан с внедрением ИИ в бизнес: созданием ассистентов для бизнеса и умных советников по поиску товара и поддержке пользователей для интернет-магазинов.

Искусственный интеллект проникает во все сферы деятельности, eCommerce — не исключение. Вы тоже предлагаете на своей платформе функции поиска на основе ИИ и даже написали научную статью на эту тему для "Международного журнала новейших инженерных и управленческих исследований", чьи авторы в этом году были процитированы не менее 360 раз. Какой аудитории адресована статья и что в ней, коротко?

Статья "Использование искусственного интеллекта для персонализации поиска товаров в интернет-магазинах" нацелена на специалистов в области электронной коммерции, разработчиков систем искусственного интеллекта и исследователей, интересующихся цифровой экономикой и поведением потребителей в онлайн-пространстве. В этой работе я проанализировал и систематизировал подходы к применению ИИ для оптимизации поисковых систем в онлайн-ритейле. Выводы можно посмотреть в международном журнале, он с открытым доступом, так что со всеми заключениями специалисты могут свободно ознакомиться.

Вы являетесь членом АСМ — крупнейшего международного образовательного и научного сообщества в области вычислительной техники. Что вам дает работа в этой организации?

Каждое профессиональное сообщество, особенно международное, открывает множество возможностей. Наша ассоциация, например, предоставляет ресурсы, которые способствуют развитию вычислительной техники как науки и профессии, в том числе выделяя сферу искусственного интеллекта. У меня есть возможность пользоваться ведущей цифровой библиотекой в этой области, участвовать в крупных конференциях, публиковать статьи в ведущих научных журналах и многое другое. Кроме того, общение с коллегами со всего мира обогащает мой опыт и приносит новые знания.

С чем связаны ваши ближайшие планы?

Я прошел сертификацию по машинному обучению и работаю над SaaS-продуктом для eCommerce, чтобы улучшить возможности поиска товаров, применяя ИИ. В данном направлении я вижу высокий потенциал. Моей облачной платформой сможет пользоваться малый бизнес, у которого пока нет широкого доступа к искусственному интеллекту, а я намерен сделать его доступным для всех.