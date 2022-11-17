Если Шевченко хочет возглавить УАФ, ему нужно разобраться с британским гражданством - политолог

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Возможное назначение экс-форварда и бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко главой Украинской ассоциации футбола (УАФ) является позитивной новостью, однако в этом случае бывшему спортсмену следует решить проблему, связанную с возможным наличием у него британского подданства. Такое мнение высказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в Facebook, комментируя кадровые перестановки в руководстве Министерства молодежи и спорта Украины, Национального олимпийского комитета и УАФ, пишет "Апостроф".

По его словам, есть информация, что кандидатуру Андрея Шевченко на должность главы УАФ "продвигают" предприниматели и футбольные функционеры братья Суркисы – Игорь и Григорий.

Политолог обратил внимание на одну проблему для Шевченко в данном случае: "Он с британским гражданством поиграл в свое время и теперь обязан полгода находиться там (в Великобритании) 183 дня", – написал Сазонов.

Политолог пояснил, что в случае долга Шевченко находиться в Великобритании полгода, "заниматься всей украинской текучкой будет немного проблематично".

"Пусть выбирает сам теперь, что важнее", — подытожил политолог.

16 ноября Андрей Шевченко за "высокие результаты, достигнутые на технических и управленческих должностях на международном уровне, а также за вклад, сделанный игроком в течение карьеры", стал лауреатом 11-й премии Нильса Лидхольма.

В интервью от апреля 2021 года Шевченко признался, что у его детей двойное гражданство. Бывший футболист женат на американке Кристен Пазик, у пары четверо сыновей. До полномасштабного вторжения Шевченко большую часть времени проводил в Лондоне, в настоящее время является послом платформы United 24, которая помогает собирать средства на восстановление Украины.