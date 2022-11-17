Якщо Шевченко хоче очолити УАФ, йому треба розібратися з британським громадянством - політолог

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Можливе призначення ексфорварда і колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка головою Української асоціації футболу (УАФ) є позитивною новиною, проте у цьому випадку колишньому спортсмену слід вирішити проблему, пов'язану з можливою наявністю у нього британського підданства. Таку думку висловив політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов у Facebook, коментуючи можливі кадрові перестановки у керівництві Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету та УАФ, пише "Апостроф".

За його словами, є інформація, що кандидатуру Андрія Шевченка на посаду голови УАФ "просувають" підприємці та футбольні функціонери брати Суркіси – Ігор та Григорій.

Політолог звернув увагу на одну проблему для Шевченка у цьому випадку.

"Він із британським громадянством погрався свого часу і тепер зобов'язаний півроку перебувати там (у Великій Британії) 183 дні", — написав Сазонов.

Політолог пояснив, що у разі обов'язку Шевченка перебувати у Великій Британії пів року, "займатися всією українською текучкою буде трохи проблематично".

"Ну, нехай обирає сам тепер, що важливіше", — підсумував політолог.

16 листопада Андрій Шевченко за "високі результати, досягнуті на технічних та управлінських посадах на міжнародному рівні, а також за внесок, зроблений гравцем протягом кар'єри", став лауреатом 11-ї премії Нільса Лідхольма.

В інтерв'ю від квітня 2021 Шевченко зізнався, що у його дітей подвійне громадянство. Колишній футболіст одружений з американкою Крістен Пазік, у пари четверо синів. До повномасштабного вторгнення Шевченко більшість часу проводив в Лондоні, наразі є амбасадором платформи United 24, яка допомагає збирати кошти на відновлення України.