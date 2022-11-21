PeopleForce — в топ-100 лучших стартапов мира на Web Summit 2022

Web Summit — это эпохальное событие для технологических стартапов со всех уголков мира, которое ежегодно проводится в Лиссабоне или Рио-де-Жанейро, и собирает до 70 000 посетителей и сторонников молодых и амбициозных компаний. В 2022 году PeopleForce побывал в самом эпицентре саммита — с грандиозными достижениями.

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Для того, чтобы присоединиться к списку участников этого года, где уже значились, например, королева Иордании Рания или президент Microsoft Брэд Смит, компании пришлось пройти испытание. Представительством украинской делегации на Web Summit 2022 занимался Ukrainian Startup Fund, который отобрал 24 лучших стартапа, достойных представить мощность украинских инноваторов и молодых предпринимателей.

По результатам отборочного Pitch Day PeopleForce вошел в делегацию из 24 участников и дополнительно завоевал право принять участие в Startup Showcase или бизнес-питче идеи для широкой общественности. Такую возможность предоставили только 12 командам.

Жюри Web Summit заинтересовалось PeopleForce и отобрало компанию в топ-100 стартапов — с празднованием на главной сцене Web Summit 2022. Это значительное событие не только для компании, но и для всей украинской сферы HR Tech. "2022 год стал для нас важной точкой роста, и выход на главную сцену всемирно известного стартап-форума только подтверждает, что, несмотря на все препятствия, украинский бизнес развивается и становится доступным для других стран. Нами интересуются, нами восхищаются, украинские стартапы сейчас в мире — пример, на который нужно равняться", — говорит СЕО PeopleForce Эндрю Сетиник, который лично представил компанию в Лиссабоне в этом году.

Напомним, что в 2022 году стартап с украинскими корнями PeopleForce закрыл раунд инвестиций от польского венчурного фонда Pracuj Ventures и присоединился к инвестиционному портфелю фонда в составе 8 европейских ведущих стартапов.