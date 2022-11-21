PeopleForce — у топ 100 найкращих стартапів світу на Web Summit 2022

Web Summit — це епохальна подія для технологічних стартапів з усіх куточків світу, яка щорічно проводиться в Лісабоні або Ріо-де-Жанейро, і збирає до 70 000 відвідувачів та прихильників молодих та амбітних компаній. У 2022 році PeopleForce побував у самому епіцентрі саміту — з грандіозними досягненнями.

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Для того, щоб приєднатися до списку цьогорічних учасників, де вже значилися, наприклад, королева Йорданії Ранія або президент Microsoft Бред Сміт, компанії довелося пройти випробування. Представництвом української делегації на Web Summit 2022 займався Ukrainian Startup Fund, який відібрав 24 найкращі стартапи, гідних представити потужність українських інноваторів та молодих підприємців.

За результатами відбіркового Pitch Day PeopleForce увійшов до делегації з 24 учасників та додатково завоював право взяти участь у Startup Showcase або бізнес-пітчі ідеї для широкого загалу. Таку можливість надали лише 12 команд.

Журі Web Summit зацікавилося PeopleForce та відібрало компанію у топ 100 стартапів — зі святкуванням на головній сцені Web Summit 2022. Це значна подія не лише для компанії, а й для всієї української галузі HR Tech. "2022 рік став для нас важливою точкою зростання, і вихід на головну сцену всесвітньо відомого стартап-форуму лише підтверджує, що, попри всі перешкоди, український бізнес розвивається та стає доступним для інших країн. Нами цікавляться, нами захоплюються, українські стартапи зараз у світі — приклад, на який потрібно дорівнювати", — каже СЕО PeopleForce Ендрю Сетинік, який особисто представив компанію в Лісабоні цього року.

Нагадаємо, що у 2022 році стартап з українським корінням PeopleForce закрив раунд інвестицій від польського венчурного фонду Pracuj Ventures і приєднався до інвестиційного портфеля фонду у складі 8 європейських провідних стартапів.