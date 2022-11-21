Запад перестанет оказывать Украине поддержку: как создают фейки из-за падения ракет в Пшеводуве

Действительно ли Зеленский "продолжает упорствовать"? Опровержение российских фейков, которые разгоняют их СМИ.

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15 ноября Россия атаковала Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131", "Орион", "Орлан-10". Украинские силы противовоздушной обороны сбили 75 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты.

Позже, ночью того же дня, польские СМИ сообщили, что в городке Пшеводув в Грубешевском районе, расположенном в 5 километрах от границы с Украиной, произошел взрыв. МИД Польши подтвердил эту информацию, отметив, что "ракета российского производства… убила двух граждан Польши".

На следующий день, 16 ноября, медиаагентство Reuters со ссылкой на источники в НАТО сообщило, что Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше, вероятно, был вызван ракетой украинской системы ПВО. Также Канцелярия Президента Польши Анджея Дуды опубликовала серию твитов, в которых передала слова господина Дуды: "По всем признакам, это была ракета российского производства типа С-300. В настоящее время у нас нет доказательств того, что это была ракета, запущенная российской стороной", "Есть много признаков того, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на польскую территорию". Подобное заявление сделал и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Наш предварительный анализ свидетельствует о том, что инцидент, вероятно, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от атак российских крылатых ракет".

Российское министерство обороны и СМИ подхватили эти сообщения, назвав все заявления о причастности Москвы "провокацией" и заявив, что опубликованные снимки обломков "однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы управляемой зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины". Сами же россияне якобы наносили "высокоточные удары" по целям "только на территории Украины и на расстоянии не ближе 35 км от украинско-польской границы", и, соответственно, вина лежит именно на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции вечером 16 ноября заявил, что не сомневается в том, что в Польше упала не украинская ракета: "Я не сомневаюсь в вечернем докладе мне лично — от командующего Воздушными силами до главнокомандующего [Валерия] Залужного — в том, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар", а также попросил о доступе для украинской стороны для расследования инцидента.

На фоне этого заявления российские СМИ начали утверждать, что Владимир Зеленский якобы "продолжает упорствовать" и якобы "разрушил доверие [НАТО] к себе из-за лжи". Российская пропаганда ссылается на статью Financial Times, где указывается, что дипломат одной из стран НАТО в Киеве ответил на комментарии Президента Украины: "Это становится смешным. Украинцы разрушают [наше] доверие к ним. Никто не обвиняет Украину, а они открыто лгут. Это гораздо разрушительнее, чем ракета".

Правда:

1. Ракета – действительно украинская? Хотя расследование инцидента все еще продолжается, 17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох рассказал о первых результатах работы польско-американской следственной группы, которая осуществляет расследование падения ракет: "Сегодня есть много свидетельств того, что в одной из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попавшую в цель, не сработала система самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к трагедии". Пока что это — единственный факт; к моменту получения полного и окончательного заключения следователей все остальные заявления чиновников нельзя считать подлинными.

2. Если это была украинская ракета, Запад действительно перестанет поддерживать Украину? Приводя слова западных лидеров в своих сообщениях, российские СМИ очень удобно умалчивают о том, что многие чиновники признали именно Россию виновной в инциденте независимо от того, какими будут результаты следствия. Так, Йенс Столтенберг отметил, что "это не вина Украины; окончательную ответственность несет Россия, которая продолжает свою незаконную войну против Украины".

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте подчеркнул : "Понятно одно: этого бы не произошло, если бы не ужасающие ракетные атаки России против Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии". Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что "одно очевидно: ничего этого не произошло бы, если бы не агрессивная война России против Украины". Премьер-министр Великобритании Риши Сунак тоже высказался аналогично: "Ничего этого не происходило бы, если бы не вторжение России в Украину". Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон заявила: "Вместе с тем, какими бы ни были окончательные выводы [расследования], очевидно, что стороной, несущей полную ответственность за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения объектов гражданской инфраструктуры. Украина имела — и имеет — полное право защищать себя… Мы снова выражаем нашу солидарность с народом Украины и соболезнования в связи с потерями, которые он понес вследствие этих варварских авиаударов".

3. Зеленский действительно "упирается"? Во время видеоинтервью на Bloomberg's New Economy Forum Владимир Зеленский уточнил свое заявление по поводу "национальной принадлежности" ракеты: "Мы благодарны, что нас не обвиняют. Мы боремся против российских ракет на нашей территории. Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, что за ракеты или обломки ракет упали на территории Польши. То, что мы видим, те фото, диаметр ямы, говорит о том, что это не могут быть просто обломки от несработавшей ракеты ПВО. Это то, что мне говорили военные". Также Президент Украины сообщил, что украинская сторона была допущена к участию в расследовании, то есть его запрос был услышан.